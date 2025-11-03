高股息熱潮之所以引爆跟0056沒什麼關係？達人：是00919於2022年重押長榮

＊原文發文時間為10月30日

台灣的高股息風潮之所以引爆，跟0056沒什麼關係，是00919 2022年重押長榮海運股價/股息雙收，00919股息殖利率和股價名利雙收引爆的。

2025年初，00919突然修改選股準則容許更加重押成份股，股民應該做夢也想不到，00919接下來押爆中信金/國泰金/富邦金，還成為中信金第一大股東，創ETF成為上市金控第一大股東的空前紀錄。

自此，2025年的00919變成重押金融，重押降息，也因此跟2025台股進逼3萬點的AI行情完全無關。

至於長榮海運，營運真的有那麼差？

因為三普關稅亂棒攪亂了全球貿易，今年長榮海運營運不如去年是真的，但長榮營運還是一樣，獲利能打爆95%電子股，基本不應該大跌的，大跌的起點其實很可能跟00919率先大拋長榮大進中信金引起高股息ETF連鎖反應有關。

昨夜聯準會主席鮑爾淡化降息機率，金融股走弱，雖然長榮海運近日走強，但已經拉不起00919的股價了。

◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。