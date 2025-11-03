快訊

台中烏日火警母女1死1重傷 64歲前租客「不滿屋主」駕車衝撞釀火災

粿粿、王子爆不倫！美國團「還有一對」掩護手法曝光 疑私人對話流出

台中烏日今晨母女1死傷縱火案 前租客64歲許男落網送醫

高股息熱潮之所以引爆跟0056沒什麼關係？達人：是00919於2022年重押長榮

聯合新聞網／ 都明白的存股筆記
00919曾靠重押長榮海運股價、股息雙收引爆高股息熱潮，成為台灣ETF風潮的起點。圖／聯合報系資料照片
00919曾靠重押長榮海運股價、股息雙收引爆高股息熱潮，成為台灣ETF風潮的起點。圖／聯合報系資料照片

＊原文發文時間為10月30日

台灣的高股息風潮之所以引爆，跟0056沒什麼關係，是00919 2022年重押長榮海運股價/股息雙收，00919股息殖利率和股價名利雙收引爆的。

2025年初，00919突然修改選股準則容許更加重押成份股，股民應該做夢也想不到，00919接下來押爆中信金/國泰金/富邦金，還成為中信金第一大股東，創ETF成為上市金控第一大股東的空前紀錄。

自此，2025年的00919變成重押金融，重押降息，也因此跟2025台股進逼3萬點的AI行情完全無關。

至於長榮海運，營運真的有那麼差？

因為三普關稅亂棒攪亂了全球貿易，今年長榮海運營運不如去年是真的，但長榮營運還是一樣，獲利能打爆95%電子股，基本不應該大跌的，大跌的起點其實很可能跟00919率先大拋長榮大進中信金引起高股息ETF連鎖反應有關。

昨夜聯準會主席鮑爾淡化降息機率，金融股走弱，雖然長榮海運近日走強，但已經拉不起00919的股價了。

◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

延伸閱讀

不衝10％！00878配0.4元…穩定才是最強底氣！存股哥：高股息、市值型雙開配置

若散戶都改買市值型！熱議「高息型還有必要嗎」：真的沒有存在價值？

信貸4％還買0050？PTT傻眼「借錢醫美出國」：這理財觀念太衝

買ETF就能閉眼放…不用看基本面？網：00940照樣有人被套

相關新聞

高股息熱潮之所以引爆跟0056沒什麼關係？達人：是00919於2022年重押長榮

＊原文發文時間為10月30日 台灣的高股息風潮之所以引爆，跟0056沒什麼關係，是00919 2022年重押長榮海運股價/股息雙收，00919股息殖利率和股價名利雙收引爆的。 2025年初，009

買ETF就能閉眼放…不用看基本面？網：00940照樣有人被套

台股ETF熱潮不退，不少小資族從個股改投ETF避開爆雷風險。近日一位網友在PTT提問：「是不是買ETF就不用看籌碼面和基本面了？」表示自己從個股慘賠後，決定專心投入高息與市值型ETF，引來投資版熱烈討

信貸4％還買0050？PTT傻眼「借錢醫美出國」：這理財觀念太衝

一名自稱公務人員的女網友在PTT發文表示，向Line Bank申請信貸80萬元、利率3.97%，目前剩69萬元未清，當中僅30萬元投入0050，其餘全花在醫美與出國。如今貸款到期，她陷入兩難：「該賣0

若散戶都改買市值型！熱議「高息型還有必要嗎」：真的沒有存在價值？

台股ETF圈近來再掀「市值型VS高息型」爭論。隨著市值型ETF長期報酬率勝出，高息派投資人被貼上「落伍」標籤。原PO在PTT發文提問：「如果所有散戶都只買市值型，市場會變怎樣？」引發網友激辯。

日股 ETF 揮出紅不讓 00951、00954等商品波段漲逾九成

自美國總統川普4月宣布對等關稅來，日本因享有較低關稅，讓日股成為最大受惠者，也帶動國內原型日股ETF勁揚，九檔日股原型E...

Fed 重啟降息效應 九檔債券 ETF 價量齊揚 長短債受青睞

歷經9月聯準會（Fed）重啟降息，及日前10月FOMC會議又再度宣布降息1碼，帶動債市投資氛圍，降息受惠程度高的長天期債...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。