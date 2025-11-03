買ETF就能閉眼放…不用看基本面？網：00940照樣有人被套

台股ETF熱潮不退，不少小資族從個股改投ETF避開爆雷風險。近日一位網友在PTT提問：「是不是買ETF就不用看籌碼面和基本面了？」表示自己從個股慘賠後，決定專心投入高息與市值型ETF，引來投資版熱烈討論。

原PO表示，過去操作個股賠錢，想改走「懶人投資法」集中持有ETF，但也困惑是否能完全放手不看市場動態。他詢問：「既然ETF已分散風險、汰弱留強，是否代表不用管籌碼、基本面，或還有其他需要關注的面向？」

不少人認同ETF能讓投資更簡化，「市值型會自動汰弱留強，不用太糾結」、「ETF是給沒時間研究的人買的」、「買0050、VT、VOO這類，只要考慮資金配置就好」。也有網友說：「長期投入大盤ETF，平均報酬就贏大多數人，投資不需要太忙」。

也有網友提出警告，「00940、00939不就是前車之鑑？照樣有人被套」、「高股息ETF還是要看成分股質量，越換越爛的也有」。另一派則提醒，「ETF只是工具，不是免死金牌」、「金融業行銷ETF，是為了手續費，不代表你就會賺」。還有人直言：「你買的ETF若跟不上大盤，那就該重新檢討，不要閉眼信仰」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。