信貸4％還買0050？PTT傻眼「借錢醫美出國」：這理財觀念太衝

聯合新聞網／ 綜合報導
一名自稱公務人員的女網友在PTT發文表示，向Line Bank申請信貸80萬元、利率3.97%，目前剩69萬元未清，當中僅30萬元投入0050，其餘全花在醫美與出國。如今貸款到期，她陷入兩難：「該賣0050還款，還是繼續投資打敗4%的利率？」此文一出掀起熱議。

原PO指出，信貸原本是為了以債養債，但一銀因間隔太短不核貸，只能轉向網銀。Line Bank利率雖高，但僅綁約三個月，因此月底可提前清償。不過她坦言手頭現金不足，若賣出0050僅能還約30萬，其餘需逐月繳一萬多、年終再補八萬，正在掙扎是否該先賣股止債。

部分網友理性建議：「公務員4%太高，轉貸土銀或第一，利率約2%多」、「先清掉高利貸就是賺」、「先穩定現金流再投資」。也有留言提醒：「理財的第一步是還債，不是賺錢」、「財務觀念要修正，先讓自己能存錢」。

不少人看傻眼：「信貸拿去醫美出國？笑死」、「公務員借到4%還敢買0050？被話術了吧」、「借錢投資還不打緊，拿去爽才是問題」。也有人酸：「中華電信殖利率不到4%，你卻給銀行無風險4%」、「醫美算投資、出國算消費，這報酬率比股市還驚人」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

