聯合新聞網／ 綜合報導
台股月月配息的高股息ETF今年以來狂賣，但12月第1周轉呈減少，且高股息ETF配息的能力遭到投資人質疑，市場開始出現是否棄息的討論。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 余承翰
台股ETF圈近來再掀「市值型VS高息型」爭論。隨著市值型ETF長期報酬率勝出，高息派投資人被貼上「落伍」標籤。原PO在PTT發文提問：「如果所有散戶都只買市值型，市場會變怎樣？」引發網友激辯。

原PO指出，許多群組與粉專近期都在比較市值型與高息型ETF。市值型回測年化報酬明顯較高，導致不少人認為高息商品「沒有存在必要」。他進一步提問三點：

高息ETF真的一文不值嗎？
什麼樣族群更適合買高息ETF？
若散戶全改買市值型，市場是否失衡？

他認為若所有人都湧向市值型，主力或許會反向操作，讓高息股報酬率上升，市場重新平衡。

有網友指出，市值型並非萬能，「自己賣股創造現金流，有時候下跌時根本賣不下手」。也有人補充，「快退休或已退休的人無法承受波動，高股息ETF現金流明確，反而更適合」。另一派則從資金配置角度看待：「沒人買高息才好，這樣殖利率更高」，「高息股很多本來就是市值股，兩者並不衝突」。

也有網友批評題目假設不成立，「這情況不可能發生，人性和時間成本你沒考慮進去」。有人直言，「ETF是金融商品，沒有0050，台積電還是1500的台積電」，暗指市值型並非影響股價的唯一力量。也有人酸：「財經網紅亂創名詞，什麼市值型投資、存股學，一堆莫名其妙詞彙」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

若散戶都改買市值型！熱議「高息型還有必要嗎」：真的沒有存在價值？

