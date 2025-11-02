有300萬別急著創業！小過來人曝「血汗教訓」：收掉店面後靠ETF與計程車翻身
最近看到有人分享
「如果有三百萬，千萬不要急著創業。拿一部分的錢買台車跑計程車，剩下的錢投入ETF，讓錢幫你工作。」
我看到這句話時，其實特別有感。
因為我自己走過那條「創業血汗路」。
那時我用積蓄開了一家小吃店，每天十二個小時、一個月只休一天，結果不只沒賺多少，還把身體和心都耗光。後來收掉店面，我轉去餐廳做廚房，再一路延伸到「白天廚師、晚上開計程車兼投資ETF」。
這一路的心得就是...
創業能賺到錢當然最好，但風險太高、壓力太重。
現在這模式雖然很土法煉鋼，但只要肯努力，就一定賺得到錢。
所以如果有人問我：「手上有一筆錢，該不該創業？」
我會說，先別急。
真的想創業，也不要急著把主業辭掉，因為每個月的收入就是你的底氣。可以先利用下班剩餘的時間去試試看，這樣風險比較低，也比較安全。
◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言