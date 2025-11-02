不衝10％！00878配0.4元…穩定才是最強底氣！存股哥：高股息、市值型雙開配置

快訊

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
00878公告配息0.4元，年化殖利率約8%，回歸穩定配息節奏；存股哥強調「穩比高更重要」。（本報資料照片）
00878公告配息0.4元，年化殖利率約8%，回歸穩定配息節奏；存股哥強調「穩比高更重要」。（本報資料照片）

＊原文發文時間為11月1日

昨天00878公告今年最後一季配息0.4元，那目前高股息的趨勢大概就是穩定年化殖利率8%-10%區間，之後要看到超過10%的配息的機率應該不高，穩定配息其實對高股息也比較好。

不然之前一直配超過10%股價也上不來，平準金還一直消耗，對願意長期持有，抗壓力強的人來說當然沒什麼影響，但對剛進場、心態比較不穩定的人也許就會永遠對這個可以創造高現金流的工具失去信心，其實蠻可惜的。

之前我在限動也調查過，好幾位以市值型為主的粉絲（總值都超過千萬），他們也有配置一定比例的高股息或美債，為得就是讓資產架構維持一定比例的現金流。

這個做法我今年也開始實施，只不過我是高股息為主、市值型為輔，未來也會慢慢拉高市值型佔比，讓我配置是高股息、市值型雙開，工具不是不能用，而是要看你怎麼用。

那以目前我的配置去初抓明年的股息總額，保守估計股息不再投入、張數不再增加、以最近公告配息金額配發，我明年股息總額大約為$754,600，月月配平均破6萬，但我肯定是會繼續買的，其實突破80萬的機率應該蠻高的。

存股就是這樣，一點一點去累積你的張數跟股息，不要因為中間的起伏就輕易放棄當初的目標，如此一來才能得到好的成果。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市值型 現金流 季配息 00878國泰永續高股息 ETF

