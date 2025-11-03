《新世代退休計畫》迎 TISA 時代 定期定額攢錢

台灣正經歷一場無聲卻深遠的人口、經濟與社會結構變革，我們正以驚人的速度邁向「超高齡社會」，從高齡社會（14%）到超高齡社會（20%），台灣僅花了7年，速度遠快於日本、法國與英國。

這場人口海嘯的衝擊體現於：國人平均壽命雖逾80歲，健康餘命卻僅約72歲，意味著生命最後平均有7至8年處於失能或臥床狀態；同時，扶養負擔正持續加重，從2024年的3.6名青壯年扶養一名老人，到2070年將惡化為1對1。

這場變革宣告了傳統依賴政府或下一代扶養的退休模式已然失效，未來在我們面前的是嚴峻的「長壽風險」，也就是活得愈久，所需的退休金愈多，潛在的財務空窗期也愈長。

在高通膨侵蝕實質購買力、國人退休金普遍準備不足的現實下，健全的個人儲蓄與投資規劃，不再是可有可無的理財選項，而是應對風險、確保人生下半場尊嚴的必備策略。

成功的理財規劃始於一份清晰的「個人化投資藍圖」：從全面檢視自身的現金流與淨資產、準備好三至六個月的緊急預備金，到建立具體的短、中、長期財務目標，並依據風險承受能力制定行動計畫。

在此關鍵時刻，2025年7月上路的「台灣個人化退休金帳戶」（TISA）正是為此挑戰而生的核心工具。TISA的精神在於鼓勵國人透過「定期定額」的紀律性投入，協助民眾累積財富。

其核心優勢不僅在於嚴謹的基金篩選機制與「經理費折讓、零手續費」的低成本讓利，更關鍵的在於其「不配息」的累積級別設計。

這背後反映了一場根本性的投資觀念轉變：TISA旨在引導投資人從過去偏好高股息、追求「現金流」的思維，轉向真正著眼於長期的「總報酬」。透過強制將收益留在帳戶內再投資，才能最大化複利效果，累積足以應對長壽風險與通膨壓力的龐大資產。

TISA的推行，將為台灣資本市場帶來一場深刻的「質變」與「量變」。在「量變」上，它將藉由全民ETF的熱潮與普及化的定期定額習慣，為市場注入穩定且持續的長期資金。

在「質變」上，它將引導市場從「短線交易導向」走向「長期配置導向」，將國人資金有效配置於國內優質企業，形成良性的資本循環。

TISA的願景，是從一個優質基金帳戶出發並打造一個民眾、企業、政府三方共贏的退休生態系：民眾自主累積財富、企業獲得穩定資金、政府減輕社福財政壓力。

投資是一場長期的旅程，其成敗取決於是否選對了工具，並堅持紀律地執行。現在工具已經在手，藍圖也已展開。投資永遠沒有太早或太晚，只有「開始」與「未開始」的區別。誠摯地邀請每一位讀者，從今天起，運用TISA這個新起點，為自己的財富未來跨出最重要的一步。（系列完）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。