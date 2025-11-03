Fed 重啟降息效應 九檔債券 ETF 價量齊揚 長短債受青睞

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美債示意圖。 路透
歷經9月聯準會（Fed）重啟降息，及日前10月FOMC會議又再度宣布降息1碼，帶動債市投資氛圍，降息受惠程度高的長天期債ETF、與利率風險較低的短天期債ETF都獲得投資人青睞。觀察10月日均成交量超過萬張、當月表現上漲，呈現價量齊揚的債券ETF共計有九檔，長、短債ETF皆躍居榜上。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，Fed 10月FOMC會議如市場預期降息1碼，並宣布將在12月停止縮表，不過主席鮑爾於會後聲明偏鷹，除表示經濟仍具韌性外，也暗示12月降息仍有變數。

不過整體來看，基於近期企業財報表現仍優於預期，投等債基本面維持良好，且降息循環趨勢並未改變，市場氛圍仍有助推動長端美債殖利率持續下行，資金仍可望持續湧向債券資產，其中ESG長天期BBB級投資等級債因收益水準相對較佳，資產品質也無虞，可望吸引資金配置，表現仍值關注。

10月價量齊揚債券ETF
群益ESG投等債0-5ETF經理人謝明志指出，今年來在降息預期變化與關稅政策的影響下，也讓部分資金更傾向配置波動度較低，同樣能提供收益的短天期債券。

後續來看，降息循環已確立，但時間與強度仍不易掌握，消息面上的變化料將左右市場對於政策的臆測方向和投資情緒，建議投資人不妨適度配置存續期短、利率風險較低的短天期債ETF，以兼顧收益與投資組合波動控管兩大需求。

凱基A級公司債ETF研究團隊表示，展望後市，Fed降息速度可能因政府關門導致經濟數據不足而放緩，然而，當前政策利率距離中性利率仍有降息空間，預期Fed預防性降息步伐將持續，後續建議留意關稅對通膨和經濟的滯後影響，及Fed貨幣政策獨立性。有鑑於美國就業市場趨緩，凱基A級公司債ETF研究團隊指出，預期長期降息趨勢不變，債市配置價值有望再上升。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

