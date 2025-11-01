「不是高報酬才叫成功」00878配0.4元…存股哥靠穩定節奏領出61萬股息

00878公告本季配息持平配0.4元，加上前三季今年一共配了1.77元，今日10/31收盤價21.72來算，年化殖利率為8.14%，依然維持相當穩健的配息能力。

我目前持有00878共201張，本季領息$80,400，突破我個人單季最高紀錄，加上本季這8萬，我存00878近5年已領61萬，且每季領息金額還在不斷往上提升中。

很多人覺得配息下降，但你要看的是年化殖利率、年度配息總額還有最重要的，就是你的持股張數，就算每年給你年化殖利率12%，張數不夠威力也不強，本大利小利不小，本小利大利不大。

目前成本均價20.15，帳面報酬+7.79%（$315,570），雖然帳面報酬率沒有非常高，但我認為存股這件事本來就不一定要去追求極致的帳面報酬，能夠讓存股這件事吻合自己的人生節奏更重要。

所以很多人說高股息不好，那可能高股息真的不合他們胃口，但對我來說持有高股息是最適合我自己的存股節奏，我能在風險可控的情況下開槓桿創造更高的總值跟現金流，並且靠股息提早離開職場，這是我喜歡的節奏。

每天大概都有1-2個人來問我高股息好還是市值型好、台積電好還是其他個股好？我也不會把自己框架套其他人身上叫他們一定要存高股息，我大概都說應該是釐清自己的目標，用對的工具做對的事才會有效率。

最後跟大家分享之前沒分享過的東西，就是我覺得這一年開始越來越多人來問我存股之外的事情，工作、職場、人生觀甚至感情等等，我不過就是個普通人實在沒那麼大的能力去幫大家解決人生大小事。

也許大家認為透過我分享的內容可以為他們帶來除了存股之外的啟發，那我覺得這就是這個帳號可以帶給大家最大的價值了吧。無論在人生各個領域，堅持到底、努力不懈永遠都邁向成功的關鍵。

