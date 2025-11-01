反向型ETF快進快出 適合三類投資人

富邦投信提醒，當市場進入震盪盤整、漲跌交錯，反向操作反而容易產生虧損，在操作反向型ETF，可鎖定重大事件市場重挫時，購買相應的反向型ETF，並提前設定停利點，快速進出。

經理人提醒，若抱反向型基金過久，有可能受到每日複利、再平衡機制與盤面震盪的影響，實際報酬可能偏離預期。

整體而言，槓桿型ETF與反向型ETF比較適合三類投資，一是短線操作、能承受高風險的投資人；二、對行情有明確判斷的交易者；三、有時間盯盤，能快速應對市場波動的人。較不適合長期投資、保守型或退休族，以及希望穩定增值的理財型投資人。

但對於熟悉交易邏輯、掌握進出時機的投資人而言，槓反型ETF或許是一條值得納入操作池的戰術路徑。

群益投信台股ETF研究團隊提醒，在投資使用上，投資人也須留意價格波動風險，主因隨著持有的股票價格變動，市場風險會反映在ETF的資產淨值上，此外ETF資產與追蹤指數成分股會有少許差異，ETF資產淨值與指數存有些許落差，而槓桿型及反向型ETF追求的正向倍數或反向倍數報酬率，因每日動態調整，長期報酬率會偏離一般標的指數表現，槓反型因此較適合用於短期操作策略以及經常關注管理投資組合績效之投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

