槓桿、反向ETF操作 兩招致勝

台股投資工具多元，相較其他台股相關具槓桿特性的商品而言，槓桿／反向型ETF除了同樣具備固定槓桿倍數、手續費便宜外，ETF無須保證金管理，也無合約到期日、沒有到期平倉壓力，也不會有轉倉的價差風險，是想充分掌握台股多空契機的投資人可善用的投資工具。

在槓反型ETF方面，目前台灣市面上台股正2與反1的ETF各有四檔，分別由元大、國泰、群益與富邦投信所發行。

當前市場波動加劇，如何善用槓桿型與反向型ETF成為投資圈熱議焦點。富邦投信ETF投資團隊公開操作新法，指出掌握「漲勢／跌勢確立」時機，並於「重大事件重挫」出現時果斷入場、及時停利，是運用這類基金的關鍵心法。

富邦投信表示，槓桿型ETF與反向型ETF與一般被動追蹤指數型基金性質迥異，其特點是槓桿及複利效果：當大盤連續上漲或連續下跌時，加乘效果明顯；反之若市場進入震盪盤或拉回修正，亦可能造成損失。

舉例來說，在明確的漲勢行情中，正向槓桿加上複利效果可快速拉升報酬；而在明確的跌勢中，反向型ETF則為避險工具或各類型交易策略執行。該操作條件之一，就是必須有趨勢清晰、漲或跌連續且方向明確的盤面。

槓桿型及反向型ETF追求之正向倍數或反向倍數報酬率，僅限於單日，每日複利計算下，ETF的長期報酬率會偏離一般標的指數之正向倍數或反向倍數表現，較適合短期交易及持續關注與管理投資組合績效之投資人，不適合長期持有。

富邦投信建議投資人，槓桿型及反向型ETF操作流程可歸納為三階段：一、趨勢確認期：觀察大盤或標的指數出現低檔長紅或高檔急殺，此時可能出現多頭或空頭訊號，可嘗試小額槓桿型或反向型ETF進行操作。二、入場時機期：在趨勢明朗後（如連漲第三日或預期指數將出現連跌）則可加大部位進場；此時指數處漲勢強勢期或急跌過程，使用槓桿型及反向型ETF皆可做為搶短期的機會工具。例如若預測NASDAQ-100指數下跌，購買其反向ETF如富邦NASDAQ反1（00671R）能在指數下跌時掌握獲利機會。

三、停利與出場期：設定好停利點（如獲利達 10%、15%或依倍數預設），當指數反轉或盤整跡象出現時即出場，避免震盪盤打散。

總結來看，槓桿與反向ETF並非長期被動配置工具，而是一種策略性、波段型操作工具。在市場出現「明顯多頭」或「急速空頭」趨勢確立時，可成為放大機會或避險利器；相對地，在震盪盤階段、未見方向性之前，則應謹慎以待。富邦投信經理團隊建議，鎖定趨勢、短線操作、嚴格停利，三步驟做好才能善用這類ETF工具。

群益投信台股ETF研究團隊表示，由於台股市場環境瞬息萬變，產業輪動快速，選股不易，因此建議投資人可利用槓反ETF靈活操作，在多頭市場時利用槓桿型ETF放大投資效率，而在市場下跌時，也可利用反向型ETF進行避險，甚至在市場整理階段創造獲利機會，充分掌握台股多空投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。