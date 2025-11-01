11檔ETF 11月18日除息

新一輪ETF除息熱潮來了，國泰永續高股息（00878）、富邦台50（006208）等11檔重量級台股ETF昨（31）日公告配息金額，均將於11月18日除息。其中，國泰永續高股息每受益權擬配息金額0.4元，與上季持平，富邦台50的配息金額創新高，除息前最後買進日為17日。

半年配三檔為富邦台50、富邦公司治理及富邦台灣半導體配息金額依序為3.448元、1.252元、0.276元，其中，隨著台股不斷墊高，富邦台50收上151.8元的歷史新高價，配息金額也改寫掛牌新高，今年全年的實際配息率則約落在3.1%，貼近指數過去一年的平均息率。

季季配四檔為主動野村臺灣優選、兆豐藍籌30、國泰永續高股息、兆豐永續高息等權的配息金額依序為0.328元、0.89元、0.4元、0.2元，其中，主動野村臺灣優選進行成立以來首次配息，國泰永續高股息今年全年實際配息率約落在8.1%。

月月配四檔富邦特選高股息30擬配0.1元、兆豐電子高息等權0.07元、富邦臺灣優質高息0.11元、野村趨勢動能高息0.054元，其中，富邦特選高股息30連續13個月配出相同金額、富邦臺灣優質高息則是連續七個月配出相同金額。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。