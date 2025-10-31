快訊

0056老牌翻身為何變強？股添樂「三個關鍵」：進績效第一梯隊

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
關稅變數後中大型股相對抗壓，0056的母體來自前150大企業，自然受惠。中央社
關稅變數後中大型股相對抗壓，0056的母體來自前150大企業,自然受惠。中央社

老牌翻身！0056逆勢衝績效前段班

近年高股息ETF成為投資市場焦點，但多數產品在AI與台積電帶動的大盤行情中顯得失色。被網友戲稱為「韭菜ETF」的元大高股息（0056），今年卻用實際表現扭轉形象，成為少數報酬突破雙位數的高股息ETF。

YouTube頻道《股添樂》分析指出，0056的結構早已不同以往，從成分設計、體質調整到選股邏輯，整體策略已「全面升級」。

擴增成分股後，更分散、更穩定

股添樂指出，0056在2022年進行關鍵改版，將成分股數量從30檔擴大到50檔。

「以前前幾大持股佔比過高，一檔股價波動就影響整體績效；現在最大持股不超過5%，產業涵蓋科技、金融、航運、水泥等多元領域，分散效果更顯著。」

這項變革讓0056擺脫了「重壓單一族群」的風險，表現趨於穩定。從2023年起，雖未必是報酬第一，但長期位居績效第一梯隊，與早期被批評的0056已不可同日而語。

關稅題材助攻 中大型股撐起成長力

節目分析，今年美國關稅調整後，台股結構明顯分化。

「台灣50與中型100漲勢最強，小型股反而落後，而0056正是從前150大上市公司中挑選成分股，自然受惠這波中大型股行情。」

大型企業資本充足、抗風險能力強，在外部成本上升時仍能維持獲利，也讓0056具備一定的防禦韌性。這是今年能在高股息ETF中脫穎而出的主要原因之一。

AI與能源革命輪動 0056成分再受矚目

AI浪潮持續推升台股科技鏈需求，0056成分股也因此重回市場焦點。

像台達電、光寶科等能源供應鏈企業，過去即是0056長期配置標的，如今再度受惠AI伺服器擴建潮；而鴻海、廣達、緯創、仁寶等ODM族群，也是AI資本支出循環中的關鍵角色。

根據市場資料，全球AI相關資本支出將從2025年的4,450億美元上升至2026年突破5,000億美元，持續上修的投資規模，也為台灣供應鏈與高股息成分股提供新一波支撐。

配息累積近30元、持有人突破140萬

儘管市場熱度在輪動，0056的核心仍在「穩定現金流」。

股添樂整理，0056自2007年掛牌以來，累積配息超過29元，幾乎與現股價相當，年化配息率維持在9%以上。

截至今年，0056的受益人數突破140萬人，為國內高股息ETF之最。

節目中也舉例，一名家庭開銷達20萬元的投資人，長期持有0056約四、五百萬部位，靠穩定配息減少生活壓力。

股添樂強調：「0056從早期的爭議產品，轉變成兼具穩定與分散的代表，對需要現金流的投資人來說，它確實扮演了長期支撐的角色。」

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 ETF 季配息

股添樂 股市新觀點

0056老牌翻身為何變強？股添樂「三個關鍵」：進績效第一梯隊

老牌翻身！0056逆勢衝績效前段班 近年高股息ETF成為投資市場焦點，但多數產品在AI與台積電帶動的大盤行情中顯得失色。被網友戲稱為「韭菜ETF」的元大高股息（0056），今年卻用實際表現扭轉形象，成為少數報酬突破雙位數的高股息ETF。

