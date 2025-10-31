今年最後一次領息機會 00878再度配出這金額、年化配息率仍有8%

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
國泰永續高股息（00878）31日公告今年第4季配息金額，每受益權單位擬配發0.4元。圖／AI生成
國泰永續高股息（00878）31日公告今年第4季配息金額，每受益權單位擬配發0.4元。圖／AI生成

國泰永續高股息（00878）31日公告今年第4季配息金額，每受益權單位擬配發0.4元，金額持平於上一季度，以今日收盤價21.72元換算，單季配息率為1.84%，今年實際配息率來到8.11%，除息日為11月18日、領息日為12月12日，此次參與除息的最後買進日為11月17日。

回顧國泰永續高股息今年前三季配息，金額依序為0.5元、0.47元、0.4元，單配息率依序為2.17%、2.21%、1.89%。

國泰永續高股息經理人江宇騰指出，00878從成立至今快速累積上百萬股民及逾新台幣4500多億元的規模，雖今年眾多高股息ETF因下修殖利率引起市場討論，但建議投資人應綜合考量每一檔高股息ETF的歷次殖利率、填息能力、費用率及ETF周轉率，而非以單一指標作為選股邏輯，投資採取定期定額，才能避免時機風險，自律存股也更有機會累積財富。

台股站上28,000點，隨著10月以來融資增壓，為11月、12月行情帶來波動性，國泰投信量化投資部協理游日傑認為，投資首重配置，高股息搭配市值型，更能達成抗震追漲的效果，建議投資人可以配置各半資金在00878以及國泰台灣領袖50（00922）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF

