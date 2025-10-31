快訊

台股今年漲一萬多點…笑著數錢也會怕！存股方程式：漲高就是最大利空

聯合新聞網／ 存股方程式
台股年內大漲超過一萬點，投資人笑著數錢卻也開始怕。存股方程式提醒：「漲高就是最大利空」，能撐過空頭、照計畫買進的人，才是真正的存股畢業生。圖／本報資料照片
存股十幾年，今年的台股走勢最是讓版主感到驚奇。

如果從年初起算，迄今為止，台股大約上漲5500點，漲幅約24%；如果從4月9日的恐慌低點起算，加權指數迄今瘋狂上漲了超過一萬點，漲幅是驚人的63%。漲點一萬點是個很瘋狂的數字，還記得版主進入股市頭一年，加權指數不到八千點，今年則是不過短短幾個月就漲了超過一萬點，這不叫瘋狂什麼叫瘋狂！

本段漲幅計算皆不含息。

不只台股，美股、日股、德股、韓股...等主要股市同樣屢創新高，全球股市在這波AI浪潮的推動之下，可說是普天同慶。該減碼嗎？該獲利了結嗎？每逢加權指數刷新高，總會出現這類問題，無非是擔心股票抱上又抱下，白忙一場，帳面未實現獲利沒入袋都只是過路財神。

近期有幾位剛接觸股市不久的版友，興奮的和版主分享今年的報酬率，說著：早知道就認份投資市值型ETF，輕輕鬆鬆賺錢，以後一定會長期定期買進市值型ETF。有賺錢，版主為大家感到開心，但近期才開始投資股票的版友，顯然沒有經歷過長期的空頭市場（甚至是金融海嘯等級的崩盤），存股信心還沒有經過真正的考驗；沒有經過空頭洗禮，就沒辦法好好駕馭存股。多頭市場，人人都是股神、人人都自以為能長期存股；空頭市場還能淡定待在市場的投資人，才算真正通過存股畢業考。

台股升破兩萬八千點，蓄勢衝擊三萬點大關，如果股市能一直這樣瘋漲，該有多好！可惜股市多頭空頭並存，全球股市勢必在某個時間點會拉回整理。版主無能力預測這波多頭會走多久、無能力預測何時會拉回整理，但版主相信股市長期是向上的（儘管過程伴隨著熊市），因此版主選擇安穩待在市場，持續買進，抱上抱下、吞下每一波多頭與空頭。該減碼嗎？該獲利了結嗎？這些都不是版主的選項，如果您期待版主會釋出何時該出場的訊號，那麼您會大失所望。大道至簡，自從改為投資ETF之後，版主就是每週進場買一次，如此單調的策略已經維持好幾年了。

如果您是剛接觸投資不久的存股朋友，版主要提醒，Party總會有休息的時候，沒有只漲不跌的股市，當前股市屢刷新高，投資人數錢數的很開心，但「漲高就是最大的利空」，要做好股市也許會突然大幅度拉回整理的心理準備。如果您的股票資產突然縮水10%、15%，甚至帳面由獲利轉為虧損，您忍受的了嗎？！

這場由AI引領的科技趨勢應能延續好幾年，台灣做為關鍵供應鏈，無疑是很大的受惠者。這波多頭能延續多久、加權指數能漲到多高，不須預設立場。最強大的存股人總是心如止水，不論多空，永遠平靜的按照既定步調進場買，不因多頭就加大存股預算、不因空頭就慌亂退出市場，而是優雅地不斷增加持有股數（前提必須是好股票）。

股市真的漲到讓人有點害怕，也許有一天會突然大幅拉回整理，做好心理準備吧。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

