月領4萬卻被二代健保嚇到！00713存股族想重配…網酸「大盤跌停它也會跌停」

一名網友分享自己長期持有100張元大高息低波（00713），原以為穩穩存股、領息當「家庭保底金」，卻在查詢每月被動收入時發現「二代健保補充保費」也會被課稅，驚呼「平均月入4萬還要被課多少？」引來投資版網友熱烈討論。

原PO表示，自己把家長給的錢和自有資金投入00713，希望配息能支撐育兒或房貸開銷，即便失業也能維持家庭正常運作。如今有20張質押中、60張保留隨時變現用途。沒想到發現超過2萬元配息就要課二代健保補充費，開始思考重新配置。「我當初是想避風險才選00713，現在反而卡在稅務問題，不知道該怎麼調整。」

不少人建議分散資產，留言指出「高股息還是股票，想變現就要承擔波動」、「可考慮00697B中期美債或直接買美國國債，收益免健保稅」、「債券ETF波動低，又能避開補充保費」。也有網友補充稅務知識：「ETF配息中資本利得與平準金不用繳二代健保」、「單筆超過2萬才要課2.11%，實際負擔不高」。

另一派則認為00713風險仍不容忽視，「大盤跌停它也會跌停」、「別拿長輩的錢放股市當保底」。也有人調侃：「我也是713豚，跟跌不跟漲早就蛋雕了」、「高股息不等於低風險」。甚至有人建議，「要穩定現金流又怕稅，就乾脆選不配息型基金」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。