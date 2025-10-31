快訊

坣娜老公發聲了！床邊緊抱愛妻讓她安靜離開 揭死因非胰臟癌：發現時已晚期

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀！ 經費上限300億元

日職／火腿秋訓驚見林家正 球團證實：以練習生身分參與

月領4萬卻被二代健保嚇到！00713存股族想重配…網酸「大盤跌停它也會跌停」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友曝持有100張00713、月領4萬配息，卻被補充保費嚇出冷汗。有人提醒「高股息ETF也是股票」，笑稱「大盤跌停它也會跌停」，呼籲別拿家庭保底金進股市。中央社
網友曝持有100張00713、月領4萬配息，卻被補充保費嚇出冷汗。有人提醒「高股息ETF也是股票」，笑稱「大盤跌停它也會跌停」，呼籲別拿家庭保底金進股市。中央社

一名網友分享自己長期持有100張元大高息低波（00713），原以為穩穩存股、領息當「家庭保底金」，卻在查詢每月被動收入時發現「二代健保補充保費」也會被課稅，驚呼「平均月入4萬還要被課多少？」引來投資版網友熱烈討論

原PO表示，自己把家長給的錢和自有資金投入00713，希望配息能支撐育兒或房貸開銷，即便失業也能維持家庭正常運作。如今有20張質押中、60張保留隨時變現用途。沒想到發現超過2萬元配息就要課二代健保補充費，開始思考重新配置。「我當初是想避風險才選00713，現在反而卡在稅務問題，不知道該怎麼調整。」

不少人建議分散資產，留言指出「高股息還是股票，想變現就要承擔波動」、「可考慮00697B中期美債或直接買美國國債，收益免健保稅」、「債券ETF波動低，又能避開補充保費」。也有網友補充稅務知識：「ETF配息中資本利得與平準金不用繳二代健保」、「單筆超過2萬才要課2.11%，實際負擔不高」。

另一派則認為00713風險仍不容忽視，「大盤跌停它也會跌停」、「別拿長輩的錢放股市當保底」。也有人調侃：「我也是713豚，跟跌不跟漲早就蛋雕了」、「高股息不等於低風險」。甚至有人建議，「要穩定現金流又怕稅，就乾脆選不配息型基金」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 ETF 季配息 二代健保補充保費

延伸閱讀

台積電衝上1505元「敢不敢上車？」 網勸零股布局：年底上2千

0050買起來…預計11月每天買進5000元！小犬：用「紀律」打敗情緒

中國關稅到底幾％？鄉民用新聞與數據講清楚…驚人數字曝光：比台灣低

00919今年連滾帶爬…200萬股息被股價下跌130萬回去！他嘆：長榮回穩也帶不動

相關新聞

台股今年漲一萬多點…笑著數錢也會怕！存股方程式：漲高就是最大利空

存股十幾年，今年的台股走勢最是讓版主感到驚奇。 如果從年初起算，迄今為止，台股大約上漲5500點，漲幅約24%；如果從4月9日的恐慌低點起算，加權指數迄今瘋狂上漲了超過一萬點，漲幅是驚人的63%。漲

月領4萬卻被二代健保嚇到！00713存股族想重配…網酸「大盤跌停它也會跌停」

一名網友分享自己長期持有100張元大高息低波（00713），原以為穩穩存股、領息當「家庭保底金」，卻在查詢每月被動收入時發現「二代健保補充保費」也會被課稅，驚呼「平均月入4萬還要被課多少？」引來投資版

0050買起來…預計11月每天買進5000元！小犬：用「紀律」打敗情緒

我要用「紀律」打敗情緒，11月繼續定期定額0050！ 11月的計畫我排好了，只要股票市場有開，我就買0050，一天5000元，天天執行，有人說這樣太瘋狂，但我覺得這才叫「紀律」。 這陣子我公司訂單

0050績效亮眼「為何還要買其他股票？」 網曝散戶心態：漲太慢、不刺激

台股近年AI行情火熱，元大台灣50（0050）報酬屢創高，引發網友疑惑「既然0050那麼好賺，為什麼大家還要買其他股票？」該篇討論文在Dcard掀起熱烈回應，留言區從投資報酬率、風險偏好到人性心理全面開戰，呈現ETF派與個股派兩種典型思維的碰撞。

短債ETF 抗震優選

美國聯準會（Fed）如市場預期降息1碼（即0.25個百分點）至3.75~4%，為今年第二次降息，但12月是否再降，留下懸...

《新世代退休計畫》定期定額0050 長抱金雞母

在剛開始累積資產的「起跑點」，最大的本錢就是「時間」。許多人習慣「收入 - 支出 = 儲蓄」，但單靠存款難以追上通膨。解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。