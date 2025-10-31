聽新聞
0050買起來…預計11月每天買進5000元！小犬：用「紀律」打敗情緒
我要用「紀律」打敗情緒，11月繼續定期定額0050！
11月的計畫我排好了，只要股票市場有開，我就買0050，一天5000元，天天執行，有人說這樣太瘋狂，但我覺得這才叫「紀律」。
這陣子我公司訂單接到手軟，工作忙到快沒時間看盤，但正因為如此，我更相信「設定好就照做」的重要，市場每天都有漲有跌，如果每次情緒一來就改變計畫，投資永遠都做不好。
定期定額最大的力量，就是它能讓人「不靠感覺投資」，不需要猜高低、不用看新聞起舞，只要照著節奏走就好，對我來說，每天買0050，不只是投資，更是一種訓練紀律的方式。
投資最難的不是選股，而是戰勝自己的心，只要不被情緒左右，時間終究會站在你這邊。
所以，11月的我，會繼續穩穩地執行，不管風大雨大，我的紀律不會動搖，因為我相信，只要堅持，報酬自然會回來。
◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
