快訊

0050買起來…預計11月每天買進5000元！小犬：用「紀律」打敗情緒

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
小犬預計11月每天5000元買進0050、天天執行，投資不靠感覺靠紀律。（本報系資料庫）
我要用「紀律」打敗情緒，11月繼續定期定額0050！

11月的計畫我排好了，只要股票市場有開，我就買0050，一天5000元，天天執行，有人說這樣太瘋狂，但我覺得這才叫「紀律」。

這陣子我公司訂單接到手軟，工作忙到快沒時間看盤，但正因為如此，我更相信「設定好就照做」的重要，市場每天都有漲有跌，如果每次情緒一來就改變計畫，投資永遠都做不好。

定期定額最大的力量，就是它能讓人「不靠感覺投資」，不需要猜高低、不用看新聞起舞，只要照著節奏走就好，對我來說，每天買0050，不只是投資，更是一種訓練紀律的方式。

投資最難的不是選股，而是戰勝自己的心，只要不被情緒左右，時間終究會站在你這邊。

所以，11月的我，會繼續穩穩地執行，不管風大雨大，我的紀律不會動搖，因為我相信，只要堅持，報酬自然會回來。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型

我要用「紀律」打敗情緒,11月繼續定期定額0050！ 11月的計畫我排好了,只要股票市場有開,我就買0050,一天5000元,天天執行,有人說這樣太瘋狂,但我覺得這才叫「紀律」。 這陣子我公司訂單

