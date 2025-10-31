快訊

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

《新世代退休計畫》定期定額0050 長抱金雞母

經濟日報／ 高瑜君

在剛開始累積資產的「起跑點」，最大的本錢就是「時間」。許多人習慣「收入 - 支出 = 儲蓄」，但單靠存款難以追上通膨。解答是「投資理財」，公式是「投入資產 × 報酬率 × 時間」。既然起始資產有限、報酬率由市場決定，唯一能掌握的就是「及早開始」。早點開始的影響巨大，ETF或ETF連結基金是個親民的工具，最簡單的起步就是「定期定額」元大台灣50（0050）或其連結基金。

「定期定額」的重點不是追求「一買就漲」，而是「降低整體持有成本」。當市場下跌時，固定的錢能買到更多單位。這時最怕因恐慌而「停止扣款」，或想「猜底」才進場。模擬顯示，堅持不停扣的人，長期報酬遠高於中途停扣或試圖抓最低點的人。這也證明了「停留在市場」的重要性。統計顯示，錯過漲幅最大的幾天，總報酬將大幅縮水。0050這類「市值型」ETF，能自動納入好公司、淘汰壞公司，適合長期持有。

此階段有個重要觀念：高配息不利於長期報酬。ETF配息來自淨值，領出就等於中斷「複利」。試算顯示，在同樣報酬率下，「不配息」的長期報酬遠勝「高配息」。對於還有幾十年才退休的人，應優先選不配息級別，如0050連結基金所提供的，以擴大複利優勢。站穩台股後，也可加入S&P 500指數（如元大S&P 500）ETF或其連結基金，分散風險。

到了人生的下一個階段，情況變得複雜，須同時面對房貸、子女教育、照顧父母與退休準備，即「三明治族」。理財方式須調整，兼顧「創造現金流」與「平衡風險」。

例如，為應付房貸，可在0050這類成長投資外，增加配置元大高股息（0056）這類「高股息」ETF或其連結基金。0056採季配息，其穩定的現金流可用來分攤固定支出。在子女教育金方面，可幫孩子開立專屬帳戶，將壓歲錢等投入長期投資，這也是最好的理財教育。

至於準備自己的退休金，可採用「母子基金循環投資法」。做法是，先將資金放在穩健的「母基金」（如0050），再設定每月自動轉申購一筆金額到波動較大、具成長潛力的「子基金」（如元大航太防衛科技）。試算顯示，此策略的長期報酬比單持母基金更高，波動風險反而更低。

最後，當接近或進入退休階段，理財首要任務變為「控管風險」，保護累積的資產，避免在退休前夕因大跌而縮水。此時，應逐步降低高風險資產比重，轉進保守型資產。

退休現金流主要有兩種策略：一是「靠資產領息」。將資產轉配置到「金雞母」上，如高股息的0056、高股息低波動的元大台灣高息低波，或各種債券型ETF。高股息ETF在下跌時較抗跌，債券則提供固定利息。

二是「分階段提領」。此法不管配息，每年固定從總資中「賣出」一筆錢花用。這方法彈性較大，但須小心規劃，避免提領太快或市場不好時，面臨錢提早花完的風險。

總歸一句，所有策略都只是工具，理財的最終目的不是追求帳面數字，而是為滿足人生不同階段的需求。人生充滿變化，沒有最好的方法，只有最適合自己當下狀況的方式。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

高股息ETF相比市值型確定性比較好？Ffaarr：一樣！且熊市未必跌得少

金融教育貢獻獎 中信文薈館 金質獎到手

領200萬股息卻賠130萬市值？投資人苦笑：今年存高股息只能自我安慰

台股衝破2萬8…持續累積高股息並買進市值型！存股哥：策略從一而終

相關新聞

短債ETF 抗震優選

美國聯準會（Fed）如市場預期降息1碼（即0.25個百分點）至3.75~4%，為今年第二次降息，但12月是否再降，留下懸...

《新世代退休計畫》定期定額0050 長抱金雞母

在剛開始累積資產的「起跑點」，最大的本錢就是「時間」。許多人習慣「收入 - 支出 = 儲蓄」，但單靠存款難以追上通膨。解...

電力成為新石油 這檔ETF買氣衝、股價創掛牌以來新高

AI需求旺，美科技巨頭們喊出電力不夠用，AI再掀搶電大戰，推升美國電力基建指數屢創新高，根據彭博統計，截至10月29日止...

聯準會二度降息一碼、停止縮表釋寬鬆訊號 法人：債市偏多格局不變

美國聯準會30日凌晨宣布今年第二次降息一碼至3.75%-4.00%，並將於12月1日停止縮表，釋出寬鬆訊號。FT投資級債...

輝達市值突破5兆美元稱霸、谷歌今年漲逾四成 科技美股ETF一網打盡

美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）市值突破5兆美元大關，成為全球首家市值達到此里程碑的上市公司，凸顯AI需求依舊熱絡。不僅...

聯準會宣布降息1碼！法人點00982B、00986B：債市偏多格局不變

美國聯準會30日凌晨宣布今年第二次降息一碼至3.75%-4.00%，並將於12月1日停止縮表，釋出寬鬆訊號。00982B經理人洪慧珊表示，在經濟放緩、就業轉弱下，降息循環未結束，利率反彈正提供債券投資絕佳進場時機。 本次利率決策會議呈現三大重點。 首先，聯準會以10比2票數通過降息一碼，新任理事米蘭（Stephen Miran）主張降息兩碼，堪薩斯聯儲主席施密德（Jeffrey Schmid）則認為應維持利率不變，顯示委員會內部對降息步調仍有分歧。 其次，聲明稿正式宣布12月1日結束量化緊縮（QT），此舉被市場解讀為在銀行準備金跌破3兆美元大關至2.93兆美元時，聯準會為市場注入流動性的關鍵措施。 第三，鮑爾在記者會上試圖為市場過度樂觀的降息預期降溫，強調美國經濟仍具韌性，此番言論一度造成美股回落，但市場隨後迅速消化，FedWatch數據顯示12月降息機率仍近7成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。