《新世代退休計畫》定期定額0050 長抱金雞母

在剛開始累積資產的「起跑點」，最大的本錢就是「時間」。許多人習慣「收入 - 支出 = 儲蓄」，但單靠存款難以追上通膨。解答是「投資理財」，公式是「投入資產 × 報酬率 × 時間」。既然起始資產有限、報酬率由市場決定，唯一能掌握的就是「及早開始」。早點開始的影響巨大，ETF或ETF連結基金是個親民的工具，最簡單的起步就是「定期定額」元大台灣50（0050）或其連結基金。

「定期定額」的重點不是追求「一買就漲」，而是「降低整體持有成本」。當市場下跌時，固定的錢能買到更多單位。這時最怕因恐慌而「停止扣款」，或想「猜底」才進場。模擬顯示，堅持不停扣的人，長期報酬遠高於中途停扣或試圖抓最低點的人。這也證明了「停留在市場」的重要性。統計顯示，錯過漲幅最大的幾天，總報酬將大幅縮水。0050這類「市值型」ETF，能自動納入好公司、淘汰壞公司，適合長期持有。

此階段有個重要觀念：高配息不利於長期報酬。ETF配息來自淨值，領出就等於中斷「複利」。試算顯示，在同樣報酬率下，「不配息」的長期報酬遠勝「高配息」。對於還有幾十年才退休的人，應優先選不配息級別，如0050連結基金所提供的，以擴大複利優勢。站穩台股後，也可加入S&P 500指數（如元大S&P 500）ETF或其連結基金，分散風險。

到了人生的下一個階段，情況變得複雜，須同時面對房貸、子女教育、照顧父母與退休準備，即「三明治族」。理財方式須調整，兼顧「創造現金流」與「平衡風險」。

例如，為應付房貸，可在0050這類成長投資外，增加配置元大高股息（0056）這類「高股息」ETF或其連結基金。0056採季配息，其穩定的現金流可用來分攤固定支出。在子女教育金方面，可幫孩子開立專屬帳戶，將壓歲錢等投入長期投資，這也是最好的理財教育。

至於準備自己的退休金，可採用「母子基金循環投資法」。做法是，先將資金放在穩健的「母基金」（如0050），再設定每月自動轉申購一筆金額到波動較大、具成長潛力的「子基金」（如元大航太防衛科技）。試算顯示，此策略的長期報酬比單持母基金更高，波動風險反而更低。

最後，當接近或進入退休階段，理財首要任務變為「控管風險」，保護累積的資產，避免在退休前夕因大跌而縮水。此時，應逐步降低高風險資產比重，轉進保守型資產。

退休現金流主要有兩種策略：一是「靠資產領息」。將資產轉配置到「金雞母」上，如高股息的0056、高股息低波動的元大台灣高息低波，或各種債券型ETF。高股息ETF在下跌時較抗跌，債券則提供固定利息。

二是「分階段提領」。此法不管配息，每年固定從總資中「賣出」一筆錢花用。這方法彈性較大，但須小心規劃，避免提領太快或市場不好時，面臨錢提早花完的風險。

總歸一句，所有策略都只是工具，理財的最終目的不是追求帳面數字，而是為滿足人生不同階段的需求。人生充滿變化，沒有最好的方法，只有最適合自己當下狀況的方式。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。