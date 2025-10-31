短債ETF 抗震優選

美國聯準會（Fed）如市場預期降息1碼（即0.25個百分點）至3.75~4%，為今年第二次降息，但12月是否再降，留下懸念。投信法人表示，官員對於年底前再降息持保留態度，意味接下來降息節奏仍待觀察，建議債券投資人可適度配置波動較低，同時也能提供債息的短天期債應對。

雖然Fed此次降息幅度符合市場預期，但愈來愈來多委員傾向至少暫停一個周期，以觀察先前降息的效果，顯示委員間意見分歧，12月再度降息目前仍非定局。由於展望與市場預期有落差，各天期公債殖利率應聲彈升，10年期公債殖利率彈升10個基本點（1個基本點是0.01個百分點）至4.0757%。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁暨富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人華勒（Glenn Voyles）表示，美國經濟仍穩健成長。通貨膨脹雖已明顯下滑，但政府預算赤字與關稅等都可能拉高通膨，Fed應該會審慎防範通膨彈升，因此團隊預估未來一年Fed可能僅降息兩次，低於市場預期的四次。

群益ESG投等債0-5 （00985B）經理人謝明志表示，市場環境變化多端，利率政策走向更仍需視經濟表現而定，在降息節奏難以掌控下，對於存債的投資人來說，建議現階段可適度配置短天期債ETF，既掌握收益來源，因利率風險相對低而具備防禦力，以應對市況變化。其中聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期公司債不僅流動性佳，在收益水準上領先一般投等債，且重視ESG經營的發債企業，在營運與長期獲利上相對穩健。

瀚亞投信也分析，地緣政治與美國政府僵局仍為潛在變數，若政府停擺持續或貿易政策再度轉向，可能影響聯準會後續決策與市場信心。

由於聯準會降息有利風險性資產，債券配置宜採中短天期且高品質的策略，並留意市場對通膨與政策動向的反應，廣納各類債市機會以分散風險。

富蘭克林投顧則認為，降息環境可望嘉惠各類債市，投資人可以布局利率風險較低的非投資等級債，保守型投資人則可聚焦廣納各類債券的複合債基金。此外，非美元貨幣升值潛力增加，投資組合也可以納入全球當地公債或新興國家當地公債基金。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。