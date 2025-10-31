快訊

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

短債ETF 抗震優選

經濟日報／ 記者張瀞文何佩儒／台北報導
投信法人表示，官員對於年底前再降息持保留態度，意味接下來降息節奏仍待觀察。（美聯社）
投信法人表示，官員對於年底前再降息持保留態度，意味接下來降息節奏仍待觀察。（美聯社）

美國聯準會（Fed）如市場預期降息1碼（即0.25個百分點）至3.75~4%，為今年第二次降息，但12月是否再降，留下懸念。投信法人表示，官員對於年底前再降息持保留態度，意味接下來降息節奏仍待觀察，建議債券投資人可適度配置波動較低，同時也能提供債息的短天期債應對。

雖然Fed此次降息幅度符合市場預期，但愈來愈來多委員傾向至少暫停一個周期，以觀察先前降息的效果，顯示委員間意見分歧，12月再度降息目前仍非定局。由於展望與市場預期有落差，各天期公債殖利率應聲彈升，10年期公債殖利率彈升10個基本點（1個基本點是0.01個百分點）至4.0757%。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁暨富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人華勒（Glenn Voyles）表示，美國經濟仍穩健成長。通貨膨脹雖已明顯下滑，但政府預算赤字與關稅等都可能拉高通膨，Fed應該會審慎防範通膨彈升，因此團隊預估未來一年Fed可能僅降息兩次，低於市場預期的四次。

群益ESG投等債0-5 （00985B）經理人謝明志表示，市場環境變化多端，利率政策走向更仍需視經濟表現而定，在降息節奏難以掌控下，對於存債的投資人來說，建議現階段可適度配置短天期債ETF，既掌握收益來源，因利率風險相對低而具備防禦力，以應對市況變化。其中聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期公司債不僅流動性佳，在收益水準上領先一般投等債，且重視ESG經營的發債企業，在營運與長期獲利上相對穩健。

瀚亞投信也分析，地緣政治與美國政府僵局仍為潛在變數，若政府停擺持續或貿易政策再度轉向，可能影響聯準會後續決策與市場信心。

由於聯準會降息有利風險性資產，債券配置宜採中短天期且高品質的策略，並留意市場對通膨與政策動向的反應，廣納各類債市機會以分散風險。

富蘭克林投顧則認為，降息環境可望嘉惠各類債市，投資人可以布局利率風險較低的非投資等級債，保守型投資人則可聚焦廣納各類債券的複合債基金。此外，非美元貨幣升值潛力增加，投資組合也可以納入全球當地公債或新興國家當地公債基金。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

投資人消化川習會 亞股收盤走勢不一

聯準會宣布降息1碼！法人點00982B、00986B：債市偏多格局不變

新聞中的公民與社會／陸中小銀行密集下調存款利率 該貨幣政策要達成何種目標？

聯準會降息 政策具彈性卻是風險仍存

相關新聞

短債ETF 抗震優選

美國聯準會（Fed）如市場預期降息1碼（即0.25個百分點）至3.75~4%，為今年第二次降息，但12月是否再降，留下懸...

《新世代退休計畫》定期定額0050 長抱金雞母

在剛開始累積資產的「起跑點」，最大的本錢就是「時間」。許多人習慣「收入 - 支出 = 儲蓄」，但單靠存款難以追上通膨。解...

電力成為新石油 這檔ETF買氣衝、股價創掛牌以來新高

AI需求旺，美科技巨頭們喊出電力不夠用，AI再掀搶電大戰，推升美國電力基建指數屢創新高，根據彭博統計，截至10月29日止...

聯準會二度降息一碼、停止縮表釋寬鬆訊號 法人：債市偏多格局不變

美國聯準會30日凌晨宣布今年第二次降息一碼至3.75%-4.00%，並將於12月1日停止縮表，釋出寬鬆訊號。FT投資級債...

輝達市值突破5兆美元稱霸、谷歌今年漲逾四成 科技美股ETF一網打盡

美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）市值突破5兆美元大關，成為全球首家市值達到此里程碑的上市公司，凸顯AI需求依舊熱絡。不僅...

聯準會宣布降息1碼！法人點00982B、00986B：債市偏多格局不變

美國聯準會30日凌晨宣布今年第二次降息一碼至3.75%-4.00%，並將於12月1日停止縮表，釋出寬鬆訊號。00982B經理人洪慧珊表示，在經濟放緩、就業轉弱下，降息循環未結束，利率反彈正提供債券投資絕佳進場時機。 本次利率決策會議呈現三大重點。 首先，聯準會以10比2票數通過降息一碼，新任理事米蘭（Stephen Miran）主張降息兩碼，堪薩斯聯儲主席施密德（Jeffrey Schmid）則認為應維持利率不變，顯示委員會內部對降息步調仍有分歧。 其次，聲明稿正式宣布12月1日結束量化緊縮（QT），此舉被市場解讀為在銀行準備金跌破3兆美元大關至2.93兆美元時，聯準會為市場注入流動性的關鍵措施。 第三，鮑爾在記者會上試圖為市場過度樂觀的降息預期降溫，強調美國經濟仍具韌性，此番言論一度造成美股回落，但市場隨後迅速消化，FedWatch數據顯示12月降息機率仍近7成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。