聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF獲得核准
聯博投信宣布，聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF在10月30日獲主管機關核准，預計將於2026年1月展開募集，每股發行價格為新台幣10元，月配息。
聯博投信所管理的非投資等級債券共同基金規模為全台最大，聯博投信指出，新的ETF傳承兩檔台灣境內與境外最大全球非投資等級債券基金投資基因，由受託管理機構聯博債券投資團隊領航，為投資人打造靈活、價格親民、具前瞻性的債券投資新選擇。這檔也是聯博投信再推主動式債券ETF，發揮主動擇債的實力，為投資人掌握收益契機。
聯博投信表示，聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF以全球非投資等級公司債券為核心配置，聚焦於違約率較低的BB及B級券種，並可依市況酌量擇優布局投資等級債券。
聯博投信董事長翁振國表示，台灣投資人對於能兼具風險控管與收益機會的產品需求甚高。這檔全新ETF由聯博債券投資團隊管理，投資人享有超過半世紀債券投資經驗專業團隊主動擇債的優勢，突破傳統被動式ETF受限指數配置的限制，依據長期趨勢挑選具收益潛力的投資機會，並隨著市況，動態及時調整投資組合配置。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
