快訊

外出戴口罩！新北淡水汽修廠火警滾滾黑煙 連燒3間鐵皮屋

存眾多變數！川習會後學者示警「未提台灣並非高枕無憂」

台中「廚餘海」又出包？議員爆：連夜急調「土石」遭退貨 市府說話了

0050績效亮眼「為何還要買其他股票？」 網曝散戶心態：漲太慢、不刺激

聯合新聞網／ 綜合報導
台股AI行情火熱，0050報酬創高卻掀兩派爭論。有人讚「穩穩賺Beta最香」，也有人嫌「漲太慢沒fu」。中央社
台股AI行情火熱，0050報酬創高卻掀兩派爭論。有人讚「穩穩賺Beta最香」，也有人嫌「漲太慢沒fu」。中央社

台股近年AI行情火熱，元大台灣50（0050）報酬屢創高，引發網友疑惑「既然0050那麼好賺，為什麼大家還要買其他股票？」該篇討論文在Dcard掀起熱烈回應，留言區從投資報酬率、風險偏好到人性心理全面開戰，呈現ETF派與個股派兩種典型思維的碰撞。

一名網友發文直言不解，外資每日進出數百億、散戶仍熱衷追逐個股，「為什麼不都指數化投資就好？」他認為既然多數人難以戰勝大盤，長期持有0050應該是最穩健的選擇。

不少網友支持這觀點，指出「0050適合懶人投資法」、「穩穩賺beta也是很香」，並分析指數化策略可避開選股風險。清華大學網友提到，「如果大盤能贏過90%的散戶，那剩下10%能贏的才是真正高手」，呼籲一般投資人別與市場對抗。

然而，更多留言反映出散戶投資的「人性面」。許多網友認為0050「漲太慢」、「沒fu」，比不上個股短線飆漲的刺激感。有人笑稱「0050只會慢慢賺，不會突然財富自由」，也有人表示「玩個股才像打電動，有爽感」。另有網友坦言追求「超額報酬」或「翻倍獲利」是主因，甚至戲稱「交易就像打炮，過程爽就好」。

部分留言則提出更實際的角度，認為0050雖穩，但需要大本金與長時間才能顯著累積報酬，「本金不多的人，0050看不上眼」；也有人指出ETF終究由成分股構成，「如果大家都只買0050，個股沒人買，指數也不會漲」。

整體而言，討論反映出散戶在「穩健報酬」與「暴利誘惑」間的拉扯。多數人認同0050能長期累積財富，但人性仍傾向追求短期快感與高風險機會，讓0050雖被視為「最聰明的選擇」，卻始終難成「最受歡迎的投資」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF Dcard 報酬 0050元大台灣50

延伸閱讀

光寶接單旺為何跌停？法人分析：安世、BBU擴廠、募資成3原因

00919今年連滾帶爬…200萬股息被股價下跌130萬回去！他嘆：長榮回穩也帶不動

玉山金吃三商人壽幾乎確定…股東恐先痛後甜？專家：內部卡在「這件事」才沒公告

台積電衝上1505元「敢不敢上車？」 網勸零股布局：年底上2千

相關新聞

0050績效亮眼「為何還要買其他股票？」 網曝散戶心態：漲太慢、不刺激

台股近年AI行情火熱，元大台灣50（0050）報酬屢創高，引發網友疑惑「既然0050那麼好賺，為什麼大家還要買其他股票？」該篇討論文在Dcard掀起熱烈回應，留言區從投資報酬率、風險偏好到人性心理全面開戰，呈現ETF派與個股派兩種典型思維的碰撞。

短債ETF 抗震優選

美國聯準會（Fed）如市場預期降息1碼（即0.25個百分點）至3.75~4%，為今年第二次降息，但12月是否再降，留下懸...

《新世代退休計畫》定期定額0050 長抱金雞母

在剛開始累積資產的「起跑點」，最大的本錢就是「時間」。許多人習慣「收入 - 支出 = 儲蓄」，但單靠存款難以追上通膨。解...

電力成為新石油 這檔ETF買氣衝、股價創掛牌以來新高

AI需求旺，美科技巨頭們喊出電力不夠用，AI再掀搶電大戰，推升美國電力基建指數屢創新高，根據彭博統計，截至10月29日止...

聯準會二度降息一碼、停止縮表釋寬鬆訊號 法人：債市偏多格局不變

美國聯準會30日凌晨宣布今年第二次降息一碼至3.75%-4.00%，並將於12月1日停止縮表，釋出寬鬆訊號。FT投資級債...

輝達市值突破5兆美元稱霸、谷歌今年漲逾四成 科技美股ETF一網打盡

美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）市值突破5兆美元大關，成為全球首家市值達到此里程碑的上市公司，凸顯AI需求依舊熱絡。不僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。