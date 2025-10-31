0050績效亮眼「為何還要買其他股票？」 網曝散戶心態：漲太慢、不刺激

台股近年AI行情火熱，元大台灣50（0050）報酬屢創高，引發網友疑惑「既然0050那麼好賺，為什麼大家還要買其他股票？」該篇討論文在Dcard掀起熱烈回應，留言區從投資報酬率、風險偏好到人性心理全面開戰，呈現ETF派與個股派兩種典型思維的碰撞。

一名網友發文直言不解，外資每日進出數百億、散戶仍熱衷追逐個股，「為什麼不都指數化投資就好？」他認為既然多數人難以戰勝大盤，長期持有0050應該是最穩健的選擇。

不少網友支持這觀點，指出「0050適合懶人投資法」、「穩穩賺beta也是很香」，並分析指數化策略可避開選股風險。清華大學網友提到，「如果大盤能贏過90%的散戶，那剩下10%能贏的才是真正高手」，呼籲一般投資人別與市場對抗。

然而，更多留言反映出散戶投資的「人性面」。許多網友認為0050「漲太慢」、「沒fu」，比不上個股短線飆漲的刺激感。有人笑稱「0050只會慢慢賺，不會突然財富自由」，也有人表示「玩個股才像打電動，有爽感」。另有網友坦言追求「超額報酬」或「翻倍獲利」是主因，甚至戲稱「交易就像打炮，過程爽就好」。

部分留言則提出更實際的角度，認為0050雖穩，但需要大本金與長時間才能顯著累積報酬，「本金不多的人，0050看不上眼」；也有人指出ETF終究由成分股構成，「如果大家都只買0050，個股沒人買，指數也不會漲」。

整體而言，討論反映出散戶在「穩健報酬」與「暴利誘惑」間的拉扯。多數人認同0050能長期累積財富，但人性仍傾向追求短期快感與高風險機會，讓0050雖被視為「最聰明的選擇」，卻始終難成「最受歡迎的投資」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。