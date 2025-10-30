聯準會二度降息一碼、停止縮表釋寬鬆訊號 法人：債市偏多格局不變

美國聯準會30日凌晨宣布今年第二次降息一碼至3.75%-4.00%，並將於12月1日停止縮表，釋出寬鬆訊號。FT投資級債20+ ETF（00982B）經理人洪慧珊表示，在經濟放緩、就業轉弱下，降息循環未結束，利率反彈正提供債券投資絕佳進場時機。

本次利率決策會議呈現三大重點。首先，聯準會以10比2票數通過降息一碼，新任理事米蘭（Stephen Miran）主張降息兩碼，堪薩斯聯準總裁施密德（Jeffrey Schmid）則認為應維持利率不變，顯示委員會內部對降息步調仍有分歧。

其次，聲明稿正式宣布12月1日結束量化緊縮（QT），此舉被市場解讀為在銀行準備金跌破3兆美元大關至2.93兆美元時，聯準會為市場注入流動性的關鍵措施。

第三，鮑爾在記者會上試圖為市場過度樂觀的降息預期降溫，強調美國經濟仍具韌性，此番言論一度造成美股回落，但市場隨後迅速消化，FedWatch數據顯示12月降息機率仍近7成。

洪慧珊分析，鮑爾發言屬典型「預期管理」，旨在控制市場節奏而非轉鷹，從聲明稿措辭延續9月以來可能「進一步」降息說法，可看出政策方向並未改變。

她指出，第4季以來，國際資金已向固定收益型ETF流入逾577億美元，其中美國債市吸金372億美元，顯示投資人仍偏好固定收益產品；10月初避險情緒推升10年期美債殖利率一度跌破4%，也反映市場對降息期待。

展望後市，洪慧珊表示，聯準會人事變動將是市場觀察重點，現任主席鮑爾任期將於明年5月屆滿，美國總統川普已加速遴選新任主席，包括沃勒（Christopher Waller）、鮑曼（Michelle Bowman）等5位候選人已浮出水面。新任主席提名可能讓其提前參與明年3、4月利率會議，進而影響貨幣政策走向，為利率帶來進一步下調空間。

在降息趨勢與市場波動並存環境下，信評優質的中長天期債券因兼具穩健收益與資本利得潛力，投資人可考慮相關債券ETF。00986B「FT金融債10+」主要投資全球大型金融機構發行的優質債券，風險相對較低。00982B「FT投資級債20+」則精選信用評等BBB級的公司債。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。