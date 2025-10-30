輝達市值突破5兆美元稱霸、谷歌今年漲逾四成 科技美股ETF一網打盡

美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）市值突破5兆美元大關，成為全球首家市值達到此里程碑的上市公司，凸顯AI需求依舊熱絡。不僅如此，智慧型手機霸主蘋果最新款iPhone 17上市以來頗受好評，銷量優於預期，近期股價也創歷史新高；Google發布亮眼財報，盤後股價一度大漲逾7%，今年以來股價漲逾四成，凸顯美國科技龍頭依然是引領全球股市攻堅最主要的動力。

根據華爾街分析師預估，輝達仍有上漲空間，顯示5兆元市值並非終點。此外，Google母公司Alphabet單季營收首度突破千億美元大關，日前也宣布擴大投資AI建設，2027年前將於美國南卡羅來納州追加投資90億美元，顯示依舊看好AI前景，獲利展望也獲投資人認同。

中國信託投信表示，美國第3季財報季開局強勁，標普500中超過4分之1公司已公布業績，其中有約85%公司業績超出華爾街預期，為4年來表現最好的一次，Alphabet已先繳出優於預期的成績單，吸引資金流入大型股ETF提前布局。

而根據FactSet預估，美股科技七巨頭第3季獲利可望年增近15%，顯著優於標普500其餘企業的6.7%；至2026年第3季獲利增速可望增至19.7%。美國科技業強勁的長期增長動能，預計將持續為美股提供支撐。

針對輝達成為全球第一家市值超過5兆美元的企業，中信美國創新科技（009801）經理人王建武表示，輝達在資料中心GPU與AI運算領域的領導地位目前仍無可撼動。Hopper與Blackwell等架構持續推進技術極限，而CUDA軟體生態系則築起了一道極高的護城河，使客戶難以輕易轉換至其他解決方案。這種硬體、軟體與整體架構的垂直整合策略，是其能夠維持高毛利率的關鍵。

此外，今年以來Google陸續發布多款AI應用與全新開發工具，整合Workspace生態系，且新一代Gemini搭配更多應用。最新的AI影片生成工具Veo3.1表現驚豔，展現出Google領先市面上所有競爭對手的關鍵突破，市場甚至傳出Google最終將在AI模型中勝出的說法，雖然目前AI模型競爭態勢仍百家爭鳴，仍凸顯Google在AI創新應用的技術能力不可小覷。

對投資人而言，這些技術領先的科技巨頭都值得布局，最有效率的方法，即為透過一籃子股票型ETF，掌握所有科技龍頭股。王建武建議投資人可鎖定聚焦輝達、蘋果、Google及亞馬遜等科技巨頭的美股科技主題ETF，掌握AI驅動下的科技成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。