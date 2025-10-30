快訊

輝達市值突破5兆美元稱霸、谷歌今年漲逾四成 科技美股ETF一網打盡

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）市值突破5兆美元大關，成為全球首家市值達到此里程碑的上市公司。圖／歐新社
美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）市值突破5兆美元大關，成為全球首家市值達到此里程碑的上市公司。圖／歐新社

美國晶片巨頭輝達NVIDIA）市值突破5兆美元大關，成為全球首家市值達到此里程碑的上市公司，凸顯AI需求依舊熱絡。不僅如此，智慧型手機霸主蘋果最新款iPhone 17上市以來頗受好評，銷量優於預期，近期股價也創歷史新高；Google發布亮眼財報，盤後股價一度大漲逾7%，今年以來股價漲逾四成，凸顯美國科技龍頭依然是引領全球股市攻堅最主要的動力。

根據華爾街分析師預估，輝達仍有上漲空間，顯示5兆元市值並非終點。此外，Google母公司Alphabet單季營收首度突破千億美元大關，日前也宣布擴大投資AI建設，2027年前將於美國南卡羅來納州追加投資90億美元，顯示依舊看好AI前景，獲利展望也獲投資人認同。

中國信託投信表示，美國第3季財報季開局強勁，標普500中超過4分之1公司已公布業績，其中有約85%公司業績超出華爾街預期，為4年來表現最好的一次，Alphabet已先繳出優於預期的成績單，吸引資金流入大型股ETF提前布局。

而根據FactSet預估，美股科技七巨頭第3季獲利可望年增近15%，顯著優於標普500其餘企業的6.7%；至2026年第3季獲利增速可望增至19.7%。美國科技業強勁的長期增長動能，預計將持續為美股提供支撐。

針對輝達成為全球第一家市值超過5兆美元的企業，中信美國創新科技（009801）經理人王建武表示，輝達在資料中心GPU與AI運算領域的領導地位目前仍無可撼動。Hopper與Blackwell等架構持續推進技術極限，而CUDA軟體生態系則築起了一道極高的護城河，使客戶難以輕易轉換至其他解決方案。這種硬體、軟體與整體架構的垂直整合策略，是其能夠維持高毛利率的關鍵。

此外，今年以來Google陸續發布多款AI應用與全新開發工具，整合Workspace生態系，且新一代Gemini搭配更多應用。最新的AI影片生成工具Veo3.1表現驚豔，展現出Google領先市面上所有競爭對手的關鍵突破，市場甚至傳出Google最終將在AI模型中勝出的說法，雖然目前AI模型競爭態勢仍百家爭鳴，仍凸顯Google在AI創新應用的技術能力不可小覷。

對投資人而言，這些技術領先的科技巨頭都值得布局，最有效率的方法，即為透過一籃子股票型ETF，掌握所有科技龍頭股。王建武建議投資人可鎖定聚焦輝達、蘋果、Google及亞馬遜等科技巨頭的美股科技主題ETF，掌握AI驅動下的科技成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757、0050定期定額被券商賺手續費？財經雪倫舉例破迷思：單筆能抵5年

財經雪倫有一天跟朋友吃飯，他跟我說過去他只有買個股，最近第一次買ETF，而且是用定期定額的方式投資0050、006208。 從開始扣款到現在都沒有停購過，現在帳上0050因為分割已經累積20張，帳上報酬達62%，兩年時間裡，帳上總資產累積到200萬。 不過朋友老公卻說「要買就單筆買，幹嘛定期定額買？單筆獲利才高」，朋友老公認為，定期定額是券商跟投信業者要賺手續費、經理費的工具。 實際上，真的是這樣嗎？

006208今股價盤中又創新高！稀飯：首買70幾塊跌至60多元照樣定期定額

今天006208股價持續創新高，股價來到151元，就會有人私訊我說：「我從90元一路看到現在，還是沒買...」 很多人總在擔心「現在是不是高點」，但殊不知，那個「怕太高不敢買」的自己，反而錯過了整段

聯準會二度降息一碼、停止縮表釋寬鬆訊號 法人：債市偏多格局不變

美國聯準會30日凌晨宣布今年第二次降息一碼至3.75%-4.00%，並將於12月1日停止縮表，釋出寬鬆訊號。FT投資級債...

輝達市值突破5兆美元稱霸、谷歌今年漲逾四成 科技美股ETF一網打盡

美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）市值突破5兆美元大關，成為全球首家市值達到此里程碑的上市公司，凸顯AI需求依舊熱絡。不僅...

聯準會宣布降息1碼！法人點00982B、00986B：債市偏多格局不變

美國聯準會30日凌晨宣布今年第二次降息一碼至3.75%-4.00%，並將於12月1日停止縮表，釋出寬鬆訊號。00982B經理人洪慧珊表示，在經濟放緩、就業轉弱下，降息循環未結束，利率反彈正提供債券投資絕佳進場時機。 本次利率決策會議呈現三大重點。 首先，聯準會以10比2票數通過降息一碼，新任理事米蘭（Stephen Miran）主張降息兩碼，堪薩斯聯儲主席施密德（Jeffrey Schmid）則認為應維持利率不變，顯示委員會內部對降息步調仍有分歧。 其次，聲明稿正式宣布12月1日結束量化緊縮（QT），此舉被市場解讀為在銀行準備金跌破3兆美元大關至2.93兆美元時，聯準會為市場注入流動性的關鍵措施。 第三，鮑爾在記者會上試圖為市場過度樂觀的降息預期降溫，強調美國經濟仍具韌性，此番言論一度造成美股回落，但市場隨後迅速消化，FedWatch數據顯示12月降息機率仍近7成。

川普教會玩股紀律！網曝勝利4原則：買0050最簡單

今年在美國總統川普的影響之下，全球股市走勢難以預測，震盪幅度也相當劇烈。一名網友在Dcard發文表示「川普提醒我玩股市該有的紀律」，引起投資族熱烈討論。原PO指出，今年股市猶如「情緒過山車」，台、美股不是全面飆漲就是瞬間大跌，川普在Truth Social的貼文甚至能左右隔日行情。他坦言，自己起初也被市場情緒牽著走，但後來體會到投資能否成功的關鍵，不在預測市場，而在於紀律。

