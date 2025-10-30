快訊

00757、0050定期定額被券商賺手續費？財經雪倫舉例破迷思：單筆能抵5年

聯合新聞網／ 財經雪倫

財經雪倫有一天跟朋友吃飯，他跟我說過去他只有買個股，最近第一次買ETF，而且是用定期定額的方式投資0050、006208。

從開始扣款到現在都沒有停購過，現在帳上0050因為分割已經累積20張，帳上報酬達62%，兩年時間裡，帳上總資產累積到200萬。

不過朋友老公卻說「要買就單筆買，幹嘛定期定額買？單筆獲利才高」，朋友老公認為，定期定額是券商跟投信業者要賺手續費、經理費的工具。

實際上，真的是這樣嗎？

單筆就是一次性的投入；定期定額則是每一段時間固定的投入一定的金額，是一種分批進場的方式。

有一份Vanguard先鋒領航報告指出，單筆投入有68%報酬率勝於定期定額，就算是在股市估值的相對高點，單筆投資的報酬還是比較好。

這一份從1997年到2022年，從各種不同本益比的數字，比較單筆跟定期定額的表現：

當股市本益比在15以下，也就是股市估值比較低的時候，單筆進場報酬率會比定期定額高出大約10%。

在股市估值比較高，約25以上的時間點，單筆進場報酬率勝過定期定額大約6%。

從數字上來看，單筆進場獲利確實勝出，但說簡單、做起來卻有難度。

因為在執行單筆投資的時候，有幾個心魔需要克服：

第一、想要買在低點，結果往往因此錯失進場機會。

假設要買入0050，設定跌到50元的時候再進場買，結果0050已經衝上57、58的價位。而且就算0050跌停，敢勇敢進場的人終究是少數。

第二、想要抓買點，自然也會想要抓賣點。

如此就容易產生做價差的心態，這樣的心態下不容易抱股票抱得久。

定期定額報酬率，雖然比單筆投入來得少，但在這麼長的時間裡還是受到廣泛使用，主要是因為兩大功能：

第一、成本買在均價。

股價會上下波動，不可能買在一定的價位，單筆投入可能買在最高點，但是定期定額，會讓成本買在平均的價位上。

第二、可以小額投資，在無壓無痛的情況下累積到資金。

長年累積下來，就會達到足夠的資金，無論是買房頭期款或是退休金，都能在比較沒有壓力的情況下達成。

定期定額另一個迷思，是不少人認為定期定額是券商、投信公司為了賺經理費、手續費的產品。但從費用率來看，並不是如此。

假設要買入一張00757，單筆投入11萬，以手續費4折來算，要付給券商63元的手續費；如果是定期定額，1萬元以下手續費只要1元，也就是說單筆手續費63元，換算可以買入63次，一年若扣款12次，可以扣款5年。

從費用率來看，定期定額總手續費其實比單筆投資少；而在經理費方面，是按照投入的金額計算，所以單筆或是定期定額，基本上是沒有太大差異。

此外，股市若是遇到空頭往下，單筆投入的績效就不會比定期定額好了。

現在是股市高點，有沒有勇氣在此時此刻all in進場？若是想等到盤整、等到跌5%、10%才進場，這樣的心態很容易造成空手，反而導致資產沒有多少增幅。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

