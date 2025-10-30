聽新聞
006208今股價盤中又創新高！稀飯：首買70幾塊跌至60多元照樣定期定額
今天006208股價持續創新高，股價來到151元，就會有人私訊我說：「我從90元一路看到現在，還是沒買...」
很多人總在擔心「現在是不是高點」，但殊不知，那個「怕太高不敢買」的自己，反而錯過了整段上漲。
我第一次買006208，是在70多元的時候。後來它跌回60多，我照樣開著定期定額。
沒想太多，時間久了某天打開APP，看到它站上90元。
現在回頭看，那些小波動早就被時間沖淡了。
所以，如果你也常猶豫「現在是不是該買」、「會不會買貴？」
我的建議很簡單：今天就先買一筆，金額自己決定，能夠安心睡著就好。
然後開啟定期定額，把APP關掉，不要天天看盤。唯一要記得的，就是帳戶要有錢。
長期投資不在於抓到最低點，而在於你願不願意開始。因為時間，才是最強的複利。
◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
