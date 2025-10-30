快訊

獨／陸委會「六項精進措施」強化管理公務員赴陸港澳 將每年「抽查」

隻字未提台灣！川習會後新華社發布通稿 「中美不應陷入相互報復的惡性循環」

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

聽新聞
0:00 / 0:00

006208今股價盤中又創新高！稀飯：首買70幾塊跌至60多元照樣定期定額

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
006208股價續創新高，漲至151元。稀飯分享，自己從70多元開始買、跌到60多也持續定期定額，如今已漲逾倍，時間拉長後早已忘記短期波動。記者林俊良／攝影
006208股價續創新高，漲至151元。稀飯分享，自己從70多元開始買、跌到60多也持續定期定額，如今已漲逾倍，時間拉長後早已忘記短期波動。記者林俊良／攝影

今天006208股價持續創新高，股價來到151元，就會有人私訊我說：「我從90元一路看到現在，還是沒買...」

很多人總在擔心「現在是不是高點」，但殊不知，那個「怕太高不敢買」的自己，反而錯過了整段上漲。

我第一次買006208，是在70多元的時候。後來它跌回60多，我照樣開著定期定額。

沒想太多，時間久了某天打開APP，看到它站上90元。

現在回頭看，那些小波動早就被時間沖淡了。

所以，如果你也常猶豫「現在是不是該買」、「會不會買貴？」

我的建議很簡單：今天就先買一筆，金額自己決定，能夠安心睡著就好。

然後開啟定期定額，把APP關掉，不要天天看盤。唯一要記得的，就是帳戶要有錢。

長期投資不在於抓到最低點，而在於你願不願意開始。因為時間，才是最強的複利。

◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

006208富邦台50 ETF 市值型

延伸閱讀

鈊象（3293）股價連跌！網嘆「資金退潮」：恐續探460-530元

台積電1500元過後還能上車？璇依：除0050跟006208外這些ETF也可買

股市菜鳥「驚天一按」台積電1400元下單100張 財神上門被她送走

玉山金吃三商人壽幾乎確定…股東恐先痛後甜？專家：內部卡在「這件事」才沒公告

相關新聞

00757、0050定期定額被券商賺手續費？財經雪倫舉例破迷思：單筆能抵5年

財經雪倫有一天跟朋友吃飯，他跟我說過去他只有買個股，最近第一次買ETF，而且是用定期定額的方式投資0050、006208。 從開始扣款到現在都沒有停購過，現在帳上0050因為分割已經累積20張，帳上報酬達62%，兩年時間裡，帳上總資產累積到200萬。 不過朋友老公卻說「要買就單筆買，幹嘛定期定額買？單筆獲利才高」，朋友老公認為，定期定額是券商跟投信業者要賺手續費、經理費的工具。 實際上，真的是這樣嗎？

006208今股價盤中又創新高！稀飯：首買70幾塊跌至60多元照樣定期定額

今天006208股價持續創新高，股價來到151元，就會有人私訊我說：「我從90元一路看到現在，還是沒買...」 很多人總在擔心「現在是不是高點」，但殊不知，那個「怕太高不敢買」的自己，反而錯過了整段

高股息ETF相比市值型確定性比較好？Ffaarr：一樣！且熊市未必跌得少

常看到有一種說法，是指數化投資( 長期基有大盤市值型ETF) 不確定性很高，市場好壞時報酬差很多。 言下之意，是高股息確定性比較高。 但如果要說股價，只要是股票ETF都有很大的不確定性。( 高股息

聯準會宣布降息1碼！法人點00982B、00986B：債市偏多格局不變

美國聯準會30日凌晨宣布今年第二次降息一碼至3.75%-4.00%，並將於12月1日停止縮表，釋出寬鬆訊號。00982B經理人洪慧珊表示，在經濟放緩、就業轉弱下，降息循環未結束，利率反彈正提供債券投資絕佳進場時機。 本次利率決策會議呈現三大重點。 首先，聯準會以10比2票數通過降息一碼，新任理事米蘭（Stephen Miran）主張降息兩碼，堪薩斯聯儲主席施密德（Jeffrey Schmid）則認為應維持利率不變，顯示委員會內部對降息步調仍有分歧。 其次，聲明稿正式宣布12月1日結束量化緊縮（QT），此舉被市場解讀為在銀行準備金跌破3兆美元大關至2.93兆美元時，聯準會為市場注入流動性的關鍵措施。 第三，鮑爾在記者會上試圖為市場過度樂觀的降息預期降溫，強調美國經濟仍具韌性，此番言論一度造成美股回落，但市場隨後迅速消化，FedWatch數據顯示12月降息機率仍近7成。

川普教會玩股紀律！網曝勝利4原則：買0050最簡單

今年在美國總統川普的影響之下，全球股市走勢難以預測，震盪幅度也相當劇烈。一名網友在Dcard發文表示「川普提醒我玩股市該有的紀律」，引起投資族熱烈討論。原PO指出，今年股市猶如「情緒過山車」，台、美股不是全面飆漲就是瞬間大跌，川普在Truth Social的貼文甚至能左右隔日行情。他坦言，自己起初也被市場情緒牽著走，但後來體會到投資能否成功的關鍵，不在預測市場，而在於紀律。

00919今年連滾帶爬…200萬股息被股價下跌130萬回去！他嘆：長榮回穩也帶不動

＊原文發文時間為10月29日 長榮海運和00919今年聯合表演連滾帶爬，我家200W股息被它倆股價下跌坑了130W回去。 長榮這個月股價有稍微回穩，今天站回去190，但已經帶不動00919，0

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。