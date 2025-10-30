009814即將展開募集 富邦投信推出以標普500為訴求「親民版 ETF」

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

富邦投信宣布預計將於11月24日正式展開「富邦美國傘型基金」募集，其中子基金富邦標普500ETF（009814）引發市場矚目。此檔產品以「季配息」為特色，發行價格僅10元，讓投資人可用最親民的方式參與美股經典指數投資。

股神巴菲特曾在遺囑中建議妻子，應將九成資產投入標普500指數基金，充分顯示該指數的代表性與長期投資價值。他更直言「投資標普500指數就是投資美國的未來。」標普500涵蓋美國11大產業，持有全球龍頭代表性企業，是全球資本市場中最具經典地位的投資標的。

對於台灣投資人而言，若要參與美國股市，最熟悉的方式莫過於ETF。透過ETF，投資人可以像交易台股一樣進出，交易時間與機制完全貼近台灣市場習慣，既靈活又便利。目前跨國ETF規模最大的富邦NASDAQ ETF（00662）已深受市場喜愛，至10月23日規模已站上600億元大關達602.98億元，此次推出更親民的富邦標普500ETF，更是鎖定市場長期需求，並提供季配息設計。

富邦投信指出，標普500指數具備三大核心優勢：第一，產業布局全面。指數涵蓋美國資訊科技、金融、醫療、工業、消費等11大領域，完整反映美國經濟全貌，投資人能隨時掌握產業輪動契機；第二，成分股質量頂尖。根據Bloomberg統計至10月16日全球前十大市值企業中，美國公司就占八家，幾乎壟斷排行榜。標普500的成分股均需經過市值、流動性與獲利條件篩選，代表美國最具競爭力與代表性的龍頭企業；第三，長期績效穩定。根據Bloomberg統計過去30年（1995-2024）標普500年度平均報酬率達10.5%，正報酬機率高達七成。更難能可貴的是，除了2000年至2002年，其餘時間從未連續兩年呈現負報酬，展現其抗震性與長期價值。

此外，標普500指數的邏輯簡單明瞭，管理成本低。巴菲特也再三強調，對多數投資人而言，標普500指數基金是最佳選擇。

009814擬任經理人謝恩雅表示，該檔ETF具備以下三大優勢：一、經典指數：追蹤最具代表性的標普500指數，等於投資美國經濟核心。二、季配息：為國內追蹤標普500指數的ETF產品當中首檔採季配息機制的ETF。三、親民門檻：發行價10元，新台幣10,000元即可申購，輕鬆參與全球龍頭代表性企業成長大未來。

富邦投信強調，這檔 ETF 特別適合習慣股票交易平台、並有靈活進出需求的投資人。隨著台灣投資人對海外資產配置需求日益增加，富邦標普500ETF（009814）將成為投資美股的新選擇，不僅呼應巴菲特的投資哲學，更提供長期資產成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

