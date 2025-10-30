富邦投信推以標普500為訴求的親民版ETF 發行價格僅10元

富邦投信宣布預計將於11月24日正式展開富邦美國傘型基金募集，其中，子基金富邦標普500 ETF (009814)引發市場矚目。該檔產品以「季配息」為特色，發行價格僅10元，讓投資人可用最親民的方式參與美股經典指數投資。

股神巴菲特曾在遺囑中建議妻子，應將九成資產投入標普500指數基金，充分顯示該指數的代表性與長期投資價值。他更直言：「投資標普500指數就是投資美國的未來。」標普500涵蓋美國11大產業，持有全球龍頭代表性企業，是全球資本市場中最具經典地位的投資標的。

對於台灣投資人而言，若要參與美國股市，最熟悉的方式莫過於ETF。透過ETF，投資人可以像交易台股一樣進出，交易時間與機制完全貼近台灣市場習慣，既靈活又便利。目前跨國ETF規模最大的富邦NASDAQ ETF (00662)已深受市場喜愛，今年10月23日規模已站上600億元大關達602.98億元，這次推出更親民的富邦標普500 ETF(009814)，更是鎖定市場長期需求，並提供季配息設計。

富邦投信指出，標普500指數具備三大核心優勢：第一，產業布局全面。指數涵蓋美國資訊科技、金融、醫療、工業、消費等11大領域，完整反映美國經濟全貌，投資人能隨時掌握產業輪動契機；第二，成分股質量頂尖。根據Bloomberg統計至今年10月16日全球前十大市值企業中，美國公司就占八家，幾乎壟斷排行榜。標普500的成分股均需經過市值、流動性與獲利條件篩選，代表美國最具競爭力與代表性的龍頭企業；第三，長期績效穩定。根據Bloomberg統計1995-2024)年的30年標普500年度平均報酬率達10.5%，正報酬機率高達七成。更難能可貴的是，除2000年至2002年，其餘時間從未連續兩年呈現負報酬，展現其抗震性與長期價值。

此外，標普500指數的邏輯簡單明瞭，管理成本低。巴菲特也再三強調，對多數投資人而言，標普500指數基金是最佳選擇。

009814擬任經理人謝恩雅表示，該檔ETF具備以下三大優勢：1.經典指數-追蹤最具代表性的標普500指數，等於投資美國經濟核心；2.季配息-為國內追蹤標普500指數的ETF產品當中首檔採季配息機制的ETF；3.親民門檻-發行價10元，新台幣10,000元即可申購，輕鬆參與全球龍頭代表性企業成長大未來。

富邦投信表示，這檔 ETF 特別適合習慣股票交易平台、並有靈活進出需求的投資人。隨著台灣投資人對海外資產配置需求日益增加，富邦標普500 ETF (009814)將成為投資美股的新選擇，不僅呼應巴菲特的投資哲學，更提供長期資產成長機會。

