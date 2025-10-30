高股息ETF相比市值型確定性比較好？Ffaarr：一樣！且熊市未必跌得少
常看到有一種說法，是指數化投資( 長期基有大盤市值型ETF) 不確定性很高，市場好壞時報酬差很多。
言下之意，是高股息確定性比較高。
但如果要說股價，只要是股票ETF都有很大的不確定性。( 高股息熊市未必跌得少)。
要說現金流，高股息ETF的配息和市值型一樣不確定，看每天一堆網紅在猜下次配多少就知道了。
那麼，要怎樣才能有確定的現金流呢？很簡單，就是不要依賴投信幫你賣決定你能有多少現金流，而是自己想要多少現金流就賣出多少ETF。
想通了這點，就不會被綁手綁腳，以為自己只能買那些高配息的，還得每次焦慮會配息多少，根本就沒有所謂的確定性。
◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
