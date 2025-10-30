00919今年連滾帶爬…200萬股息被股價下跌130萬回去！他嘆：長榮回穩也帶不動

＊原文發文時間為10月29日

長榮海運和00919今年聯合表演連滾帶爬，我家200W股息被它倆股價下跌坑了130W回去。

長榮這個月股價有稍微回穩，今天站回去190，但已經帶不動00919，00919已經完全綁在金融股。

要傷腦筋的是台股上3萬點大爆發的2025年，00919沒漲，等AI大修正時，00919可能因為大盤翻轉跟著下去，造成投資人雙重傷害。

也不用去問00919經理人為什麼會狂投金融股了，他接受訪問時有說，欸你們投資不能只買高股息，要買些別的。

知道吧，是你們自己不去買點別的，不是我投資失誤。

我家長榮海運跟00919都沒賣，老婆持續領息再投入，她安心就好，我不會干涉。

◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。