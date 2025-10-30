聽新聞
0:00 / 0:00
00919今年連滾帶爬…200萬股息被股價下跌130萬回去！他嘆：長榮回穩也帶不動
＊原文發文時間為10月29日
長榮海運和00919今年聯合表演連滾帶爬，我家200W股息被它倆股價下跌坑了130W回去。
長榮這個月股價有稍微回穩，今天站回去190，但已經帶不動00919，00919已經完全綁在金融股。
要傷腦筋的是台股上3萬點大爆發的2025年，00919沒漲，等AI大修正時，00919可能因為大盤翻轉跟著下去，造成投資人雙重傷害。
也不用去問00919經理人為什麼會狂投金融股了，他接受訪問時有說，欸你們投資不能只買高股息，要買些別的。
知道吧，是你們自己不去買點別的，不是我投資失誤。
我家長榮海運跟00919都沒賣，老婆持續領息再投入，她安心就好，我不會干涉。
◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言