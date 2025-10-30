台股新高台股 ETF 紅通通 這檔日漲2.49%居冠奪價量齊揚人氣王

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
29日成交量千張以上、漲幅前十名的台股ETF。（資料來源:CMONEY、2025/10/29）
台股29日在權值股帶領下開高走高，尤其在台積電股價1,505元創新高帶動下，大盤終場上漲 345.63點，漲幅1.23%，以 28,294.74點作收，成功站上28,000點關卡，也讓擁有千萬股民的台股ETF表現績效長紅。觀察68檔原型台股ETF表現，其中以主動群益台灣強棒ETF(00982A)單日上漲2.49%表現居冠。

進一步觀察成交量千張以上、價量齊揚的台股ETF前十名包括群益台灣強棒ETF(00982A)、群益台ESG低碳50(00923)、群益半導體收益(00927)、元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、主動野村台灣50(00985A)、國泰台灣科技龍頭(00881)、富邦台50(006208)、保德信市值動能50(009803)、中信關鍵半導體(00891)都上榜。整體來看，主動式有兩檔、市值型有5檔，再以團隊績效來看，群益投信旗下台股ETF有3檔上榜表現最佳，富邦有兩檔上榜表現次之。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股高檔之際，有利主動選股操作創造績效，因為在多頭時期主動式台股ETF可積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會等等。接下來進入傳統電子旺季、年底結帳效應與資金回補需求，將為台股營造偏多氛圍。不過，國際政策與關稅變化、地緣政治風險等不確定性因素仍可能導致短線波動，但中長期結構性成長題材仍未變。投資人可利用主動式台股ETF來參與台股未來上漲契機。

主動群益台灣強棒ETF (00982A)經理人陳沅易表示，台股在資金環境寬鬆、企業獲利上修與產業結構優化的背景下，長線多頭架構穩固。短線雖可能受國際事件影響而震盪，但整體趨勢仍由基本面支撐。操作上建議投資人維持「逢回偏多、不追高」策略，聚焦AI運算、雲端資料中心、高效電源、綠色能源與內需消費等具長期成長潛力的產業主題，採分批布局、穩健操作，以參與第四季高檔震盪中延續的多頭行情。

群益台ESG低碳50 (00923)經理人邱郁茹表示，台股仍有望維持高檔震盪偏多走勢，主因在於降息循環開啟、企業獲利回升與產業結構升級三大支撐。AI需求旺盛，在經濟保有韌性，與AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。整體看來，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股創高他仍虧損！猶豫300萬all in 市值型ETF 網力挺：買0050

你上天堂還是住套房？今年十大人氣ETF績效落差大 冠軍賺53％、最差的-7％

台股ETF十強 紅通通

主動式ETF商品 站上C位

高股息ETF相比市值型確定性比較好？Ffaarr：一樣！且熊市未必跌得少

常看到有一種說法，是指數化投資( 長期基有大盤市值型ETF) 不確定性很高，市場好壞時報酬差很多。 言下之意，是高股息確定性比較高。 但如果要說股價，只要是股票ETF都有很大的不確定性。( 高股息

00919今年連滾帶爬…200萬股息被股價下跌130萬回去！他嘆：長榮回穩也帶不動

＊原文發文時間為10月29日 長榮海運和00919今年聯合表演連滾帶爬，我家200W股息被它倆股價下跌坑了130W回去。 長榮這個月股價有稍微回穩，今天站回去190，但已經帶不動00919，0

靠指數投資「報酬近2成」賺近80萬！股民讚：普通人的歸宿

今年以來台股波動劇烈，甚至頻頻創高。PTT一名網友以「我早說了指數投資是普通人的歸宿」為題發文，附上自己ETF投資組合的截圖，顯示帳面報酬率達19.86%，未實現損益約79.5萬元。他強調這段期間並未研究個股，只是持續加碼指數型ETF，報酬自然水漲船高。貼文引起大量回應，許多網友羨慕他穩健獲利，也掀起「指數投資是否能打敗多數散戶」的討論。

00713再這樣真的要和你分手了！小犬：像打瞌睡一樣沒什麼表現

＊原文發文時間為10月29日 00713你再這樣，我真的要和你分手了！ 今天盤後我真的有點心累。看看0056收在37.47、00878收21.76、00919也穩穩在21.55，雖然都不是大漲

台股創高他仍虧損！猶豫300萬all in 市值型ETF 網力挺：買0050

PTT股板一名網友貼出「持股健檢」求助文，指出台股站穩28,000點、手中仍虧損，身上尚有現金300萬元，猶豫是否「停損後 all in 市值型ETF」以求逆轉勝。貼文同時附上對帳截圖，觸發網友對「個股轉指數、是否該認錯換股」的激辯。

你上天堂還是住套房？今年十大人氣ETF績效落差大 冠軍賺53％、最差的-7％

台股ETF市場今年出現結構性變化，主動式ETF異軍突起，表現亮眼。根據CMoney統計，今年十大人氣ETF榜單，除了傳統的四檔市值型ETF與四檔高息ETF外，首度出現兩檔主動式台股ETF入榜，分別為：

