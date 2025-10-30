快訊

這檔 ETF 再度填息 未滿三年報酬率破百

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大華優利高填息30 (00918) 歷次填息表現(資料來源：大華銀投信)
台股創高同步帶旺高股息ETF，向來被視為高股息ETF績優生的大華優利高填息30 (00918)10月29日收盤價22.98元，再度順利填息；根據大華銀投信官網統計，00918掛牌以來配息累計達十次，其中成功填息七次。

高股息ETF是台灣投資人的心頭好，但高股息ETF不僅要能配息，更要能填息才是真正有出息。檢視大華優利高填息30 (00918) 的配息與填息紀錄，填息能力強勢發揮下，00918自掛牌以來僅花不到三年，含息報酬率就突破100%。

大華優利高填息30 (00918) 經理人郭修誠指出，00918是首檔強調填息的高股息ETF，指數篩選流程中不僅重視股利率表現，更納入填息紀錄作為重要篩選因子，挑選兼具高股息優勢+強勁填息動能的成分股，因此能締造相對突出的含息報酬率表現。

近期台股強勢攻上2萬8,000點，郭修誠表示，在AI熱潮下，科技成分股是帶動00918順利填息的關鍵。觀察00918多檔科技成分股在近3個月漲勢更甚於大盤，第一大成分股鴻海(2317)近三月報酬率達到40%以上，第四大成分股京元電(2449)近三月報酬率更是超過60%。

展望台股後市，郭修誠表示，近期北美四大雲端服務業者(CSP)陸續公告上季財報與本季展望，其中CSP的資本支出將是關注焦點，隨AI產業持續穩健成長，看好AI相關供應鏈股價漲幅持續居前。科技股以外，紡織、塑化等傳產族群因基期相對低，未來亦有轉機題材可期。00918均衡布局電子、傳產與金融股，穩健配息的同時，亦不錯過成長機會。

大華優利高填息30 (00918) 投資績效(資料來源：大華銀投信)
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 ETF 配息 00918大華優利高填息30 ETF

