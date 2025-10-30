00713再這樣真的要和你分手了！小犬：像打瞌睡一樣沒什麼表現
＊原文發文時間為10月29日
00713你再這樣，我真的要和你分手了！
今天盤後我真的有點心累。看看0056收在37.47、00878收21.76、00919也穩穩在21.55，雖然都不是大漲，但至少有撐住一口氣，反觀你00713，收在51.50，整天沒什麼表現，像是打瞌睡一樣。
我不是沒給你機會，之前高檔我也沒砍、回檔我照樣抱著，想說你是「低波動」代表，結果現在高股息三兄弟都還撐著，就你一副後繼無力的樣子。
我知道你成分股比較保守，漲的慢也不是罪，但你這樣連基本的反彈都沒力氣，真的讓人很難繼續支持下去，畢竟投資不是談感情，數字說話最實在。
如果11月你還是不爭氣，別怪我心狠，我可能真的會減碼你一點，把資金調去更積極的標的，希望這幾天你能振作，不要讓我們的緣分走到盡頭啊。
◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
