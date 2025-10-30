快訊

你上天堂還是住套房？今年十大人氣ETF績效落差大 冠軍賺53％、最差的-7％

聯合新聞網／ 綜合報導
今年台股ETF市場出現結構性變化，主動式ETF首度擠進十大人氣榜。統一台股增長（00981A）與群益台灣強棒（00982A）表現亮眼。中央社
今年台股ETF市場出現結構性變化，主動式ETF首度擠進十大人氣榜。統一台股增長（00981A）與群益台灣強棒（00982A）表現亮眼。中央社

台股ETF市場今年出現結構性變化，主動式ETF異軍突起，表現亮眼。根據CMoney統計，今年十大人氣ETF榜單，除了傳統的四檔市值型ETF與四檔高息ETF外，首度出現兩檔主動式台股ETF入榜，分別為：統一台股增長（00981A）、群益台灣強棒（00982A）。

高人氣未必有高績效！進一步比較十大人氣ETF今年的股價漲幅，截至10/29，績效前兩名都是主動式ETF。主動統一台股增長（00981A）今年大漲超過五成、達53.2%，奪下績效第一名，第二名的00982A也漲超過四成，都大幅領先人氣冠軍元大台灣50（0050），0050今年股價上漲34.36%居第三名。而群益台灣精選高息（00919）受益人增額雖然高居亞軍，但還在賠錢，今年以來績效-7.83%。

ETF專家表示，從ETF的人氣與績效可以發現，部分投資人仍存在追求高息、在意內扣費用高低的迷思，卻忽略了實質報酬率。投資的核心目標在於追求資本利得，報酬率才是淨賺多少錢的真功夫，就算配息再高、費用率再低，若最終報酬率不佳，實際入袋的獲利依然有限，投資人應將焦點放在產品績效表現。

ETF專家表示，台股頻創新高，類股快速輪動，主動式ETF透過靈活選股與動態調整策略，可以為投資人創造超額報酬，預期將躍升未來ETF市場主流，適合長線持有，投資人可以透過定期定額建立部位。

今年十大人氣ETF績效比較

資料來源：CMoney，截至2025/10/29。依今年以來股價漲幅排序。*00981A、00982A、009802今年掛牌，股價漲幅以上市以來計算。聯合新聞網／製表
資料來源：CMoney，截至2025/10/29。依今年以來股價漲幅排序。*00981A、00982A、009802今年掛牌，股價漲幅以上市以來計算。聯合新聞網／製表

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 00982A主動群益台灣強棒 0050元大台灣50 006208富邦台50 00922國泰台灣領袖50ETF基金 009802富邦旗艦50 0056元大高股息 00918大華優利高填息30 ETF 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

商品推薦

