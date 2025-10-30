00878本季搞不好會配0.45元？存股哥：過去紀錄來看應該滿有機會

＊原文發文時間為10月29日

00878今天開盤衝上21.85，也幾乎回填自今年三月底以來所有跌幅，股價有漲之外今年配息還是相當穩定，前三季已經配了1.37元，目前（10/29）收益平準金0.74、資本平準金5.98可分配收益相當充足。

前兩個禮拜預估00878可能持平配0.4的機會比較高，不過看這陣子股價的表現，我覺得搞不好有機會往上配到0.45，看00878過去的配發紀錄，22塊多可以配到0.5、20塊多可以配到0.4，現在21塊多接近22塊，配0.45應該滿有機會。

看過去00878的配息機制，它會在每年第二季將收益平準金配到幾乎見底，再等第三季除權息旺季股息入帳後得到一大波補充，原因是878的選股邏輯是選過去股價配息穩定的資優生，所以每年都有穩定的股息入帳，然後反覆循環。

距離明年第三季還有三次配息，所以0.74拆成三份的話，本季收益平準金應該可以拿到0.25左右，加上還有5.98資本平準金，再拿0.2的難度應該不大，所以我認為配到0.45是有機會的。

回顧今年一月我的00878持股120張，目前增加到201張，差不多11個月左右買了81張，買進紀錄跟配息紀錄我也都有在文章跟限動附上對帳單跟配息通知書了，配息下降沒關係，持續累積張數衝高總市值更重要。

假設真的配0.45，那我本季將領到$90,450，如果最後持平配0.4也沒關係，我還是有$80,400，那也不是說配0.4就不好，配息保留在淨值也有助於股價成長跟平準金的累積，應該後天就會揭曉了，拭目以待嘍。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。