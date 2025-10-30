快訊

經濟日報／ 高瑜君

台灣金管會於2018年10月17日公布一函令，明定證券投資信託事業得募集發行「ETF連結基金」及相關規範，目的是希望將ETF共同基金化，透過連結基金發行，讓更多銀行族╱基金族能夠更便利地參與指數化投資。

2024年主管機關針對連結基金再開放相關規範。讓ETF連結基金從國內股票型擴增至海外股票型，對於習慣在銀行通路進行投資理財規劃與基金投資的基金族、銀行族，不僅將更容易透過ETF連結基金參與指數化投資，更能便利地建構完善投資組合與資產配置。

事實上，連結基金並非台灣首創，在歐美地區已經有ETF連結基金（ETF Feeder Fund），亞洲地區則有中國早於2009年開始發行連結基金，而泰國則是於2016年政府開放發行連結基金，已成為泰國基金市場成長的主流。

台灣投信業者於2024年也將台灣發行ETF輸出至泰國市場以ETF連結基金的方式在當地發行，一方面因為政府提出打造台灣成為亞洲資產管理中心政策，目標是擴大台灣資產管理規模，不僅要帶進來（外資在海外的創新產品、技術以及人才等），另一方面要走出去，將台灣ETF發展成功經驗、優質產品推向其他海外市場發展，期待未來能夠成為挹注台灣ETF規模再成長的動能來源。

ETF連結基金正式問世，代表ETF與ETF連結基金形成一共生的戰略關係，過去投資人需要透過證券商開立證券帳戶，並進行交易，有了ETF連結基金後，習慣與銀行往來的銀行族╱定存族，或是與投信業往來的基金族等不同族群客戶，已經不再有不得其門而入問題，透過銀行或是投信，投資ETF連結基金就可以輕鬆加入指數化產品投資行列。

首批ETF連結基金於2019年6月正式成立，至2019年底規模為9.2億，過去幾年ETF連結基金規模幾乎每年呈現翻倍成長，累計至2025年7月底規模達338.7億，成長幅度達3,568%，代表投資人近幾年對ETF連結基金認同度大幅升高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

《新世代退休計畫》ETF 連結基金 規模大躍進

