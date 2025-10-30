高含「輝」ETF 電力滿格

輝達（NVIDIA）在開發者大會（GTC DC）宣布將與甲骨文（Oracle）合作，為美國能源部打造七台超級電腦，並宣布投資Nokia 10億美元等，利多不斷激勵輝達股價大漲，推升台股中含「輝」ETF昨（29）日股價跟著強勢表態。

根據統計，31檔持股輝達的ETF中，有23檔收盤價創今年以來新高，其中持股比率達兩位數的有13檔，包括富邦未來車（00895）、中信美國創新科技（009801）、國泰智能電動車、平衡凱基美國TOP、台新標普科技精選、統一美國50、國泰費城半導體、統一FANG+、永豐美國科技等，近一周累積報酬皆逾3.5%，而平衡凱基美國TOP以搭配三成美國公債的股債平衡配置入榜，也受到矚目。

平衡凱基美國TOP ETF研究團隊表示，隨著美股超級財報周展開，正面的財報與財測指引有望持續點燃市場對科技巨頭明年表現的期待。科技大廠掌握雄厚的資本支出籌碼，快速且精準的進行AI生態系的整合投資，有助持續強化巨頭公司的護城河效果。

在大者恆大的競爭生態中，科技大咖的後續表現，值得投資人持續關注。

根據統計，在S&P 500 指數成分股中，所公布第3季的財報顯示，AI相關投資持續推動科技巨頭獲利成長；金融業也交出亮眼成績單。

統一美國50 ETF經理人吳湘菱指出，當前美國股市展望呈現分化與機會並存的格局，儘管經濟成長放緩和政策不確定性帶來風險，但科技產業的強勁表現和消費市場的回溫仍為投資者提供機會。從關稅對產業影響的方面來看，大型股對關稅的耐受力較中小型股來得高。

法人表示，輝達在開發者大會中的重大發表，顯示其在全球AI發展中的核心地位，而其擴大投資腳步與科技大廠的橫向合作，有效加速商業與政府機構的AI轉型步伐，AI產業版圖正因輝達積極布局而出現新格局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。