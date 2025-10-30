主動式ETF商品 站上C位

台股昨（29）日開高走高，尤其在台積電股價創新高帶動，大盤終場上漲345點，成功站上28,000點關卡，推升台股ETF表現績效長紅，其中以主動群益台灣強棒ETF（00982A）單日上漲2.4%表現居冠，凸顯主動選股的優勢。

觀察68檔原型台股ETF表現，成交量千張以上、價量齊揚的台股ETF前十名，包括群益台灣強棒ETF、群益台ESG低碳50 、群益半導體收益、元大台灣50、富邦科技、主動野村台灣50、國泰台灣科技龍頭、富邦台50、保德信市值動能50、中信關鍵半導體等。整體來看，主動式有兩檔、市值型五檔。

群益投信台股ETF研究團隊表示，在多頭時期主動式台股ETF可積極加碼成長性產業，以更大程度尋求超額報酬機會。接下來進入傳統電子旺季、年底結帳效應與資金回補需求，將為台股營造偏多氛圍。而國際政策與關稅變化、地緣政治風險等不確定性因素仍可能導致短線波動，惟中長期結構性成長題材未改變。投資人可利用主動式台股ETF，參與台股未來上漲契機。

主動群益台灣強棒ETF 經理人陳沅易表示，台股在資金環境寬鬆、企業獲利上修與產業結構優化的背景下，長線多頭架構穩固。短線雖可能受國際事件影響而震盪，但整體趨勢仍由基本面支撐。操作上建議投資人維持「逢回偏多、不追高」策略，聚焦AI運算、雲端資料中心、高效電源、綠色能源與內需消費等具長期成長潛力產業主題，分批布局操作。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。