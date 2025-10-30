台股ETF十強 紅通通

台股10月月線挑戰連六紅，截至昨（29）日為止，10月累計上漲2,474點或9.5%，連帶76檔台股ETF平均上漲6.3%，其中，前十強漲逾12%，類型涵蓋槓桿、主動、主題等ETF。

根據CMoney統計10月台股ETF表現，截至29日，共計有26檔漲幅贏過大盤，占比34.2%，前十強依序為群益臺灣加權正2（00685L）漲18.8%、元大台灣50正2漲18.7%、國泰臺灣加權正2漲18.6%、富邦臺灣加權正2漲18.4%、富邦科技13.5%、元大電子12.85%、主動統一台股增長12.81%、中信小資高價30漲12.4%、台新臺灣IC設計12.3%、永豐智能車供應鏈12.1%。

10月台股創下新高，站上28,000點整數關卡，激勵四檔槓桿型ETF表現更加搶眼，漲幅超過18%；被動式ETF中以科技主題的ETF在10月中領先表態，受惠於拉積盤行情，台積電濃度最高的富邦科技在主被動台股原型ETF中表現最佳。

而唯一入列的主動式ETF是主動統一台股增長，前十大成分股依序為台積電9.23%、貿聯-KY 7.74%、奇鋐7.45%、智邦5.73%、台達電5.53%、鴻海5.39%、旺矽5.34%、台光電5.1%、緯穎4.09%、金像電3.71%。

展望後市，中國信託投信經理人韓聖弘表示，在AI、HPC及半導體先進製程的帶動下，台股千金股俱樂部可望持續擴大，反映出台灣在全球高科技供應鏈中的關鍵地位。建議投資人可以聚焦台股科技主題型與市值型ETF，掌握這波AI帶來的台股成長契機。

富邦科經理人洪珮甄指出，觀察台股近期盤勢，台股交易量持續維持於5,000億以上，權值科技股台積電、台達電高檔強勢整理，盤面資金於記憶體、機殼、電源供應、半導體先進製程等利多族群輪動，第4季將迎來傳統旺季且近期新台幣回貶有利企業回沖利益與後續營運，預期第4季台股仍續以科技類股領軍向上並帶動科技ETF表現，建議投資人仍可維持偏多操作以參與市場行情。

國泰臺灣加權正2經理人蘇鼎宇表示，市場消息利多頻出，加上全球AI需求暢旺支持下，帶動台股屢創波段新高，對於積極型的投資人，在投資操作上，可以適時提高手中槓桿型商品占比，來追逐投資效益再放大機會；但也提醒投資人，槓桿型產品波動較大，當加權指數下跌時，跌幅也相對應大約為兩倍，因此投資人須控管自身風險，善設停利停損價位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。