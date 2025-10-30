川普教會玩股紀律！網曝勝利4原則：買0050最簡單

今年在美國總統川普的影響之下，全球股市走勢難以預測，震盪幅度也相當劇烈。一名網友在Dcard發文表示「川普提醒我玩股市該有的紀律」，引起投資族熱烈討論。原PO指出，今年股市猶如「情緒過山車」，台、美股不是全面飆漲就是瞬間大跌，川普在Truth Social的貼文甚至能左右隔日行情。他坦言，自己起初也被市場情緒牽著走，但後來體會到投資能否成功的關鍵，不在預測市場，而在於紀律。

原PO引用巴菲特名言「我們不必比別人聰明，只需要比別人有紀律」，並歸納四大原則作為實戰心法。首先是「固定投資市值型ETF」，認為定期定額投入0050或00985A最簡單穩健；其次「設定停損與停利規則」，避免情緒主導操作；第三是「資金分批配置」，建議資產分散在台股與海外市場以降低波動；最後提醒「心態不穩不要盯盤太久」，避免被短期漲跌影響判斷。他強調，面對川普發言造成的市場波動，「投資最重要的是穩定的心與自動扣款的手」。

該篇文章迅速引發留言共鳴，許多網友贊同市值型ETF的投資理念，認為「市值型持續定期定額扣款就對，結案」，也有人指出「台股穩穩0050就好，不要還在吵買台積電」。另有投資人補充，「0050雖集中但仍具分散性，比起追高個股穩得多」。

然而，也有網友提出質疑，認為市值型ETF仍高度集中於台積電，質疑「台積電佔比六成，說分散風險不太合理」，主張直接持有台積電或搭配00985A能更有效控制部位。另有網友笑稱「無腦TQQQ、無腦正二」才是新世代操作心法，顯示市場對「紀律投資」與「槓桿快攻」兩派思維仍持分歧。

整體來看，這篇Dcard分享文在市場多空交錯之際，成為提醒散戶重拾理性的一帖。多數網友認同，無論川普言論如何影響市場，唯有長期堅守紀律、穩定投入，才能在波動中掌握投資的主導權。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。