國際行銷ETF 有進展

臺灣證券交易所繼10月17日至19日於高雄舉辦的「2025臺灣週ETF投資博覽會」吸引逾2萬3,000位民眾熱烈參與後，馬不停蹄出席世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges, WFE）第64屆年會，分享台灣ETF發展，戮力國際行銷。

證交所表示，台灣ETF市場近十年成長幅度位居全球前段，資產規模成長超過36倍，增速為全球平均的6.7倍，目前為亞太第三大ETF市場。產品數量已超過270檔，總資產規模達1,955億美元。

此一成果，除了反映我國AI與半導體產業相關指數型商品深受投資人青睞，也展現出由投信、證券商、期貨商及指數公司等多方共同組成的發行、申購贖回、避險等完整ETF生態系，形成推動市場穩健成長的關鍵動能。

證交所致力深化投資人教育與普惠金融推廣，透過ETF博覽會、線上學習平台及漫畫教材提升理財知識，鼓勵定期定額投資。

同時，證交所也積極推動跨境合作，推出多元創新ETF產品，並與日本交易所實現雙邊掛牌，強化台日市場連結，展現台灣資本市場在國際上的重要地位。

