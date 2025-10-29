快訊

韓美敲定關稅協議！韓輸美半導體關稅比照台灣 對美現金投資2000億

王者歸來 iPhone 17熱銷助攻、美股成長新動能

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

當前美股市場在科技巨頭的強勁財報與創新產品推動下，展現出蓬勃的成長動能。蘋果公司憑藉全新旗艦機種iPhone 17的亮眼表現，不僅創下疫情以來最佳的智慧手機銷售成績，更帶動整體科技板塊走強。iPhone 17系列以突破性的設計、強化的AI功能與高效能晶片，成功吸引全球消費者目光，成為第4季消費旺季的領頭羊。

根據蘋果最新財報，2025年第3季營收達到940億美元，年增率達10%，其中，iPhone銷售成長13%，顯示消費者對新機的高度接受度。蘋果的強勁表現不僅鞏固其在高端智慧手機市場的領導地位，也進一步推升供應鏈與相關科技股的表現。

除了蘋果，其他科技巨頭也交出亮眼成績。輝達受惠於AI與資料中心需求爆發，第3季營收達351億美元，年增率高達94%。微軟則持續擴展雲端與AI服務，Azure平台營收穩健成長，推動整體獲利表現。這些企業的財報不僅反映出科技產業的強勁動能，也為投資人提供明確的成長方向。

在此背景下，永豐美國500大ETF（00858）成為投資人參與美股成長的理想工具。00858涵蓋蘋果、微軟、輝達（NVIDIA）等美股科技領導企業，同時囊括金融、消費品、醫療等多元產業，具備高度分散風險的優勢。透過單一ETF，投資人即可參與美國最具競爭力企業的長期成長潛力。

根據1945年至2024年的歷史數據，美國股市在第4季平均上漲4.19%，正報酬機率高達80%（64/80年），顯示第4季為美股表現最強勁的時期。這一季節效應主要來自感恩節與聖誕節等西方節慶所帶動的消費熱潮，以及市場對來年經濟展望的樂觀預期。預科技與消費板塊往往在此期間表現突出，為投資人提供布局良機。

此外，00858的投資組合涵蓋美國經濟中最具代表性的500家企業，從科技創新到消費趨勢，皆能全面掌握。無論是看好蘋果等科技巨頭的創新動能，或是期待第4季的季節性行情，00858都能為投資人提供高效的投資管道。透過一檔ETF，即可參與美國經濟的長期成長，實現穩健布局與資產增值的雙重目標。

在市場波動與全球政經變化持續的情況下，選擇具備分散風險、長期成長潛力的投資工具至關重要。00858永豐美國500大ETF以其優質成分股，成為投資人掌握美股行情、參與科技創新與消費成長的首選。現在正值第4季消費旺季起跑，00858將是投資人布局美股的絕佳時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

