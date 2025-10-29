川普政府再度展現對加密資產支持度 這ETF後市有光

幣圈本周最大消息莫過於川普政府特赦幣安（Binance）創始人趙長鵬，川普甚至公開表示支持態度，比特幣股價再受激勵，一度突破11.5萬美元，大量持有比特幣的微策略則再度出手買進、IBM宣布推出數位資產平台，以協助金融機構或企業建立區塊鏈服務，加密貨幣市場正向訊號頻出，激勵國泰全球數位支付服務ETF（00909）股價表現，00909近六個月報酬65.65%，位居9月公會資料統計全台跨國投資指數股票型產業類第一名。

國泰全球數位支付服務ETF（00909）經理人楊庭杰表示，00909追蹤的Solactive全球數位支付服務指數鎖定數位支付、數位資產發行、數位資產軟體、數位資產基礎建設等趨勢產業，涵蓋加密資產、區塊鏈等數位經濟的行業要角，成分股緊扣數位資產題材，在全台三百多檔ETF中深具特色，是一般散戶及投資大眾有意參與幣圈或加密資產行業投資的重要標的。

觀察00909的產業分布，其中有近四成為比特幣儲備商及礦商，舉凡Microstrategy、Marathon、Cleanspark及RIOT都是成分股，16%左右是交易所及穩定幣發行相關，知名的Coinbase、SBI Holding、Robinhood和Circle都是成分股，另有三成聚焦在數位支付，包括Visa、Mastercard、Paypal、Block等，基金共有30檔成分股，替投資人精準打包數位資產生態系。

00909經理人楊庭杰指出，自川普上任以來，每次發言或政策都是市場重要風向球，儘管川普對各國關稅政策反覆不定，但本人及其家族對於加密資產的力挺態度始終不變，川普家族也因推出迷因幣帶來巨額收入，可以說未來主宰全球趨勢發展的除AI主流之外，另一大勢力就是加密資產迎來全新時代的大浪潮，川普就是加密產業的最大加速器。

對於台灣投資人來說，比特幣、乙太幣、泰達幣、甚至狗狗幣，還有近期台灣金融業對於是否發行穩定幣的評估討論等等，幣種過多認識不易，繁複的交易流程更是讓人怯步，目前全台僅有國泰全球數位支付服務ETF（00909）是極少數主攻數位資產供應鏈的ETF，自2022年7月13日掛牌以來，已累積超過3年的表現讓投資大眾檢視，其一年報酬率58.72%、二年報酬率170.94%、三年報酬率198.45%，在同類型基金中表現名列前茅，值得對加密資產有興趣的投資人納入投組。 國泰數位支付服務ETF績效。（資料來源：投信投顧公會基金績效評比表）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。