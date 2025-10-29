第3季財報火熱開跑 美股多頭續航再添動能

投資人積極卡位多頭行情，009813人氣急升、同步掀投資熱潮美股迎來關鍵一周！超過44%的企業將於本周密集公布財報，涵蓋聯合健康集團（UnitedHealth Group）、Visa，以及七大巨頭（Magnificent 7）中的微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、Alphabet（Google母公司）、亞馬遜（Amazon）與Meta等五大科技龍頭。貝萊德投信表示，市場聚焦AI應用進展與企業獲利表現，預期本季財報可望再度成為推升美股多頭的重要催化劑，有機會帶動大型龍頭股續強。

貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF（009813）基金經理人楊貽甯指出，截至目前，美股約有近30%大型公司已公布第3季財報，69%的企業大幅優於市場分析師預期，比例優過去長期平均，顯示整體企業獲利韌性強勁，以及今年以來美國股市由EPS推動趨勢不變。

財報行情升溫，也帶動新掛牌的009813熱度飆升。009813於10月20日上市後至10月27日，基金規模即突破55億元，達到保管費調降門檻，保管費率自0.14%降至0.12%外，且截至10月27日的受益人數亦較前一周增加約1萬人，顯示投資人積極卡位美股龍頭行情，搶搭財報多頭列車。楊貽甯分析，投資美股的關鍵仍在基本面與企業韌性。市值較大的龍頭公司擁有相對穩健財務體質、較強大品牌影響力與明確市場領導地位，較能發揮規模經濟優勢，可望掌握長線成長契機。

009813即以標普500中市值前50大企業為核心配置，涵蓋輝達（NVIDIA）、蘋果、微軟、亞馬遜等八大科技巨頭，以及可口可樂、寶僑、波克夏海瑟威、摩根大通、高盛、埃克森美孚、嬌生與禮來等跨產業龍頭，布局橫跨科技、金融、消費與能源，兼具成長與防禦特性。這些超大型企業憑藉龐大市值、創新動能與穩健獲利，長期主導美股走勢，也被視為觀察美國經濟與全球科技趨勢的重要風向指標。

觀察009813前十大成分股之一的特斯拉10月22日公布第3季財報，營收達281億美元，但每股稅後盈餘（EPS）及毛利率下降低於預期，加上關稅與研發成本壓力，盤後股價一度下跌。然而，特斯拉同時公布自由現金流創紀錄達40億美元，現金部位突破416億美元，並強調FSD全自動駕駛、Robotaxi、人形機器人Optimus等AI願景，吸引長線資金回流，眾多分析師上調目標價，股價隨後反彈走高。特斯拉股價自今年四月低點以來累計漲幅已超過100%。

本周的市場焦點將集中於五大科技龍頭的財報，包括微軟、蘋果、Alphabe、亞馬遜及Meta，這5家企業合計占009813持股比重約四成。市場普遍看好在AI與雲端題材驅動下，科技巨擘可望持續展現較佳的成長動能。

展望後市，楊貽甯表示，隨AI帶動資本支出熱潮，美國內需持續穩健、企業財測普遍正向，美股多頭行情可望延續。若看好美股龍頭企業長線成長潛力，009813將是參與財報行情、掌握美國獲利王者的投資工具之一。

貝萊德投信也提醒投資人，ETF投資涉及一定程度的風險，其可能有股價波動及投資於單一國家的風險。建議投資人也應該一併審視自己的風險承受度及投資目的，再選擇最適合投資標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。