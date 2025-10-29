領200萬股息卻賠130萬市值？投資人苦笑：今年存高股息只能自我安慰
今年存高股息跟金融傳產航運的...都只能用阿Q式精神勝利法；自欺欺人、自我安慰。
今年（2025）家裡的存股確實領到200萬股息，但看圖，存股市值下跌130萬，也就是確實有200萬現金流入，但扣除股價下跌的損失，實際上收入只有70萬。
家裡的存股都是高股息ETF和金融傳產航運，在台股幾乎一直要破3萬股的2025年，整年其實都是局外人。
老婆說對她而言她不看股價，只看股息確實流入，因為家裡其實完全用不上這些股息，只會再投入。
但我其實知道，從機會成本的觀念下去看，高股息2025年就是吃角子老虎，坑錢...
◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言