領200萬股息卻賠130萬市值？投資人苦笑：今年存高股息只能自我安慰

今年存高股息跟金融傳產航運的...都只能用阿Q式精神勝利法；自欺欺人、自我安慰。

今年（2025）家裡的存股確實領到200萬股息，但看圖，存股市值下跌130萬，也就是確實有200萬現金流入，但扣除股價下跌的損失，實際上收入只有70萬。

家裡的存股都是高股息ETF和金融傳產航運，在台股幾乎一直要破3萬股的2025年，整年其實都是局外人。

老婆說對她而言她不看股價，只看股息確實流入，因為家裡其實完全用不上這些股息，只會再投入。

但我其實知道，從機會成本的觀念下去看，高股息2025年就是吃角子老虎，坑錢...

