台股創高他仍虧損！猶豫300萬all in 市值型ETF 網力挺：買0050

PTT股板一名網友貼出「持股健檢」求助文，指出台股站穩28,000點、手中仍虧損，身上尚有現金300萬元，猶豫是否「停損後 all in 市值型ETF」以求逆轉勝。貼文同時附上對帳截圖，觸發網友對「個股轉指數、是否該認錯換股」的激辯。

從其截圖可見，帳上股票總市值約286.9萬元，未實現總損益為108.9萬元，報酬率27.56%。持股包含國泰20年美債 00687B、元大台灣高息低波 00713、南亞、台化、聯發科、穩懋、宏捷科等，多檔買在高檔後長期套牢。原PO並自述缺乏進退場機制，呼籲「救救我」。

原PO核心訴求是，在指數創高而個股深套之際，是否應一次到位改成市值型ETF，或持續等待輪動解套。他坦言選股績效不佳、風控鬆散，期盼社群提供「停損與換股」的實務建議。

多數網友主張「打不贏就加入」，建議全數換成 0050 或乾脆直上台積電；也有人進一步喊話「正二無腦多」，認為本波AI主流明確，持有美債、高股息與傳產石化今年表現落後，才會在指數創高時仍見浮虧。部分留言分享親身經驗：「賣掉美債改買0050就賺回來了」、「年中換0050已轉正」。

反方與補充意見則提醒，高點追指數亦有風險，應先建立風險控管與停損紀律；若無長期20年持有心態，不宜「all in」。也有人指出帳面虧損評估須加計股息、留意資金過度集中與單一持股壓力；另有勸導「分批換、分散到 0050 與美股大盤」，以降低情緒化決策。整體看來，版上共識偏向認錯換成大盤與龍頭，同時補課風控與進退場機制，才是止跌回升的關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。