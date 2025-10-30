靠指數投資「報酬近2成」賺近80萬！股民讚：普通人的歸宿

今年以來台股波動劇烈，甚至頻頻創高。PTT一名網友以「我早說了指數投資是普通人的歸宿」為題發文，附上自己ETF投資組合的截圖，顯示帳面報酬率達19.86%，未實現損益約79.5萬元。他強調這段期間並未研究個股，只是持續加碼指數型ETF，報酬自然水漲船高。貼文引起大量回應，許多網友羨慕他穩健獲利，也掀起「指數投資是否能打敗多數散戶」的討論。

該網友上傳的投資明細顯示，整體庫存總市值約480萬元，持股包括元大台灣50、富邦台50、元大S&P500、富邦NASDAQ與統一FANG+等ETF，其中以富邦台50報酬率最高達34.33%，0050亦有13.76%的漲幅。他透露未來配置將維持「台股四成、美股六成」的比例，分別投入0050與三檔美股ETF，並建議「持有高股息ETF的人趕快賣掉，別讓它拖累報酬」。

原PO進一步表示，許多人總說「沒賣不算賺」是「安卓思維」，他則主張「G K動態提領」才是「蘋果思維」，強調只要長期留在市場、每年提領5%，長期下來仍可穩健增值四倍。此言引發板上熱烈回應，不少人推文「收到」、「恭喜賺錢」、「真的舒服」，肯定其策略，也有人笑稱「放著不要動，錢錢就一直跑進來」。

多數網友贊同原PO理念，認為「無腦買大盤」是普通人最穩定的做法，「不研究個股、不追漲殺跌」反而容易勝過多數散戶。亦有留言指出「股市長期向上，抱好抱滿即可」，並以「定期定額或逢低加碼」為成功關鍵，甚至有人分享「我報酬率跟你差不多」、「今年本金300萬沒賺74萬都不及格」等共鳴心得。

不過，也有網友提出不同看法，認為原PO報酬率「不到20%就曬單太早」，嘲諷「這樣能打趴70%的人太樂觀」、「多一個零再來」。有人提醒「沒賣都是假的」、「正二ETF報酬更高」，亦有投資人質疑指數報酬「太慢」，直言「沒個一億投資指數投心酸的」。整體而言，雖意見分歧，但此貼文再度引發散戶對「被動投資是否真能打敗人性」的熱烈辯論。

