快訊

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

燕子口堰塞湖警戒尚未解除 空拍對比畫面「壩體幾乎完全沖毀」

中職／偷偷的夢想實現了 徐若熙提旅外FA龍隊給祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

台股千金股達26檔創紀錄 這檔ETF囊括16檔、近半年來報酬逾6成

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台股28日雖然小跌，但在AI題材不滅下，高價股依舊表現亮眼，累積已達26千金，為史上僅見，凸顯市場對具備高成長性與獨特競爭力的龍頭企業仍充滿信心，更凸顯多頭時期「強者更強」的態勢。而成分股越能聚焦這些龍頭股的ETF，表現也明顯較佳。觀察近半年以來台股ETF績效表現，其中中信小資高價30ETF（00894）因成分股囊括16檔千金股，受惠這波台股創高熱潮，報酬率居所有台股原型ETF之冠。

根據統計，近一個月（9月26日至10月28日）的交易期間，台股一路突破新高來到逼近28,000點大關，千金股也從19檔躍升至26檔，創下歷史新高紀錄。法人表示，千金股陣容增加，主要受惠於AI人工智慧、高效能運算（HPC）及先進製造等產業的強勁需求，推動相關供應鏈股價屢創新高。

觀察這段期間新增的千金股多來自於散熱、記憶體、IC設計等關鍵領域，例如散熱雙雄雙鴻（3324）和奇鋐（3017）受惠於AI伺服器對液冷散熱技術的迫切需求，營收與股價均爆發成長，也重返千金俱樂部。另外包含記憶體族群的群聯（8299），憑藉記憶體漲價題材，以及在NAND Flash控制晶片及QLC技術的突破，獲外資調升目標價，成功晉升千金。其他千金股如貿聯-KY（3665）、緯穎（6669）等，亦在AI與HPC趨勢中持續受惠。

中國信託投信表示，00894的選股邏輯是鎖定台股市場中基本面優良、具備股價成長動能，且受到市場高度關注的高價股。這也使其能夠精準捕捉到台灣科技產業龍頭和高成長潛力股的投資機會。對投資人來說，不僅分散了投資單一個股的高風險，更以小額資金參與到高價股的成長紅利，成為小資族參與台股黃金賽道、分享龍頭企業成長果實的絕佳工具。

中國信託投信預期，在AI、HPC及半導體先進製程的帶動下，台股千金股俱樂部可望持續擴大，反映出台灣在全球高科技供應鏈中的關鍵地位。建議投資人可以聚焦台股科技主題型與市值型ETF，掌握這波AI帶來的台股成長契機。

台股原型ETF近半年報酬率逾50%排行。圖／記者王奐敏製
台股原型ETF近半年報酬率逾50%排行。圖／記者王奐敏製

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 AI ETF

延伸閱讀

AI 成分股領軍上攻 00918今順利填息

台股噴5780億元大量！三大法人回補111億元 攻下28200關卡

台積電1505元創高 台股勁揚345點收28294點新高

00878、00919、0056…高息ETF天王本季上漲機率「它最高有8成」！怎麼買必看

相關新聞

領200萬股息卻賠130萬市值？投資人苦笑：今年存高股息只能自我安慰

今年存高股息跟金融傳產航運的...都只能用阿Q式精神勝利法；自欺欺人、自我安慰。 今年（2025）家裡的存股確實領到200萬股息，但看圖，存股市值下跌130萬，也就是確實有200萬現金流入，但扣

台積電1500元過後還能上車？璇依：除0050跟006208外這些ETF也可買

財經主持人詹璇依在影片中談到，許多人看到台積電衝上1500元歷史新高，帶動整個盤勢上漲，才開始心動想進場。 不過她提醒，若你是「之前沒上車、現在才想追」的投資人，建議先冷靜想一想。 她指出

00918成分股火力全開…鴻海漲40％、京元電飆60％！再度順利填息、含息報酬率破百

台股創高同步帶旺高股息ETF！向來被視為「高股息ETF績優生」的大華優利高填息30（00918）10月29日收盤價22.98元，再度順利填息！根據大華銀投信官網統計，00918掛牌以來配息累計達10次

從00940人擠人開戶、00919不漲…到00713抗跌！存股心態不去理會市場聲音

存股心態不去理會市場聲音股市永遠最不缺就是題材長期存股習慣這一切就好 00940之亂的時候，那時候真的不誇張，我去元大證券辦業務的時候，一堆人捧著現金開戶！而現在看看才過了多久？當標的沒有熱度了

台股千金股達26檔創紀錄 這檔ETF囊括16檔、近半年來報酬逾6成

台股28日雖然小跌，但在AI題材不滅下，高價股依舊表現亮眼，累積已達26千金，為史上僅見，凸顯市場對具備高成長性與獨特競...

0050不小心買了38張？網笑：可惜不是買00631L不然賺更多

一名網友在Dcard股票板發文，表示自己原本只想撿一張0050，卻「手滑」成交38張，金額超過240萬元。文中坦言焦慮、不知如何處理，沒想到引爆網友瘋傳，留言區從理財建議到炫富質疑全都來，還有人神回一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。