台股千金股達26檔創紀錄 這檔ETF囊括16檔、近半年來報酬逾6成

台股28日雖然小跌，但在AI題材不滅下，高價股依舊表現亮眼，累積已達26千金，為史上僅見，凸顯市場對具備高成長性與獨特競爭力的龍頭企業仍充滿信心，更凸顯多頭時期「強者更強」的態勢。而成分股越能聚焦這些龍頭股的ETF，表現也明顯較佳。觀察近半年以來台股ETF績效表現，其中中信小資高價30ETF（00894）因成分股囊括16檔千金股，受惠這波台股創高熱潮，報酬率居所有台股原型ETF之冠。

根據統計，近一個月（9月26日至10月28日）的交易期間，台股一路突破新高來到逼近28,000點大關，千金股也從19檔躍升至26檔，創下歷史新高紀錄。法人表示，千金股陣容增加，主要受惠於AI人工智慧、高效能運算（HPC）及先進製造等產業的強勁需求，推動相關供應鏈股價屢創新高。

觀察這段期間新增的千金股多來自於散熱、記憶體、IC設計等關鍵領域，例如散熱雙雄雙鴻（3324）和奇鋐（3017）受惠於AI伺服器對液冷散熱技術的迫切需求，營收與股價均爆發成長，也重返千金俱樂部。另外包含記憶體族群的群聯（8299），憑藉記憶體漲價題材，以及在NAND Flash控制晶片及QLC技術的突破，獲外資調升目標價，成功晉升千金。其他千金股如貿聯-KY（3665）、緯穎（6669）等，亦在AI與HPC趨勢中持續受惠。

中國信託投信表示，00894的選股邏輯是鎖定台股市場中基本面優良、具備股價成長動能，且受到市場高度關注的高價股。這也使其能夠精準捕捉到台灣科技產業龍頭和高成長潛力股的投資機會。對投資人來說，不僅分散了投資單一個股的高風險，更以小額資金參與到高價股的成長紅利，成為小資族參與台股黃金賽道、分享龍頭企業成長果實的絕佳工具。

中國信託投信預期，在AI、HPC及半導體先進製程的帶動下，台股千金股俱樂部可望持續擴大，反映出台灣在全球高科技供應鏈中的關鍵地位。建議投資人可以聚焦台股科技主題型與市值型ETF，掌握這波AI帶來的台股成長契機。 台股原型ETF近半年報酬率逾50%排行。圖／記者王奐敏製

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。