台積電1500元過後還能上車？璇依：除0050跟006208外這些ETF也可買

財經主持人詹璇依在影片中談到，許多人看到台積電衝上1500元歷史新高，帶動整個盤勢上漲，才開始心動想進場。

不過她提醒，若你是「之前沒上車、現在才想追」的投資人，建議先冷靜想一想。

她指出，台積電從年初約1000至1200元的價位，一路漲到現在，確實已有一段漲幅，但公司後續仍具成長潛力。

若擔心單壓台積電風險或不想只買零股的人，可以考慮「含積量高」的ETF來參與。

詹璇依進一步整理含台積電比重的ETF排行：

含積量最高的是富邦科技（0052），台積電占比約七成 其次是市值型ETF，如元大台灣50（0050）與富邦台50（006208），占比約六成 再來是小型市值型ETF，像國泰台灣領袖50（00922）與群益台ESG低碳50（00923），台積電比重約四成 其他如國泰台灣科技龍頭（00881）、FT臺灣Smart（00905）約三成 而主動式ETF主動野村台灣50（00985A），台積電權重也大約三成左右

她認為，這些ETF能讓投資人參與台積電的長期成長，不必擔心「買在高點被套牢」，同時分散風險、穩健參與市場。「基金仍是參與市場比較好的方式之一。」她最後補充說道。

◎本文內容已獲 財經主播/主持人 詹璇依 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。