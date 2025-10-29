快訊

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

燕子口堰塞湖警戒尚未解除 空拍對比畫面「壩體幾乎完全沖毀」

中職／偷偷的夢想實現了 徐若熙提旅外FA龍隊給祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電1500元過後還能上車？璇依：除0050跟006208外這些ETF也可買

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
不想追高台積電？0052、0050、00922都能是替代選擇。（本報資料照片）
不想追高台積電？0052、0050、00922都能是替代選擇。（本報資料照片）

財經主持人詹璇依在影片中談到，許多人看到台積電衝上1500元歷史新高，帶動整個盤勢上漲，才開始心動想進場。

不過她提醒，若你是「之前沒上車、現在才想追」的投資人，建議先冷靜想一想。

她指出，台積電從年初約1000至1200元的價位，一路漲到現在，確實已有一段漲幅，但公司後續仍具成長潛力。

若擔心單壓台積電風險或不想只買零股的人，可以考慮「含積量高」的ETF來參與。

詹璇依進一步整理含台積電比重的ETF排行：

含積量最高的是富邦科技（0052），台積電占比約七成

其次是市值型ETF，如元大台灣50（0050）與富邦台50（006208），占比約六成

再來是小型市值型ETF，像國泰台灣領袖50（00922）與群益台ESG低碳50（00923），台積電比重約四成

其他如國泰台灣科技龍頭（00881）、FT臺灣Smart（00905）約三成

而主動式ETF主動野村台灣50（00985A），台積電權重也大約三成左右

她認為，這些ETF能讓投資人參與台積電的長期成長，不必擔心「買在高點被套牢」，同時分散風險、穩健參與市場。「基金仍是參與市場比較好的方式之一。」她最後補充說道。

◎本文內容已獲 財經主播/主持人 詹璇依 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 0052富邦科技 0050元大台灣50 006208富邦台50 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00923群益台灣ESG低碳50 00881國泰台灣科技龍頭 00905FT臺灣Smart 00985A野村臺灣增強50

延伸閱讀

玉山金（2884）硬吃三商壽…股價重摔7％！專家：這溢價22％像盤子價

從00940人擠人開戶、00919不漲…到00713抗跌！存股心態不去理會市場聲音

黃金修正10％就崩潰？投資人爆倉潮現…股添樂笑回：黃金也有情感聯繫功能

00918成分股火力全開…鴻海漲40％、京元電飆60％！再度順利填息、含息報酬率破百

相關新聞

領200萬股息卻賠130萬市值？投資人苦笑：今年存高股息只能自我安慰

今年存高股息跟金融傳產航運的...都只能用阿Q式精神勝利法；自欺欺人、自我安慰。 今年（2025）家裡的存股確實領到200萬股息，但看圖，存股市值下跌130萬，也就是確實有200萬現金流入，但扣

台積電1500元過後還能上車？璇依：除0050跟006208外這些ETF也可買

財經主持人詹璇依在影片中談到，許多人看到台積電衝上1500元歷史新高，帶動整個盤勢上漲，才開始心動想進場。 不過她提醒，若你是「之前沒上車、現在才想追」的投資人，建議先冷靜想一想。 她指出

00918成分股火力全開…鴻海漲40％、京元電飆60％！再度順利填息、含息報酬率破百

台股創高同步帶旺高股息ETF！向來被視為「高股息ETF績優生」的大華優利高填息30（00918）10月29日收盤價22.98元，再度順利填息！根據大華銀投信官網統計，00918掛牌以來配息累計達10次

從00940人擠人開戶、00919不漲…到00713抗跌！存股心態不去理會市場聲音

存股心態不去理會市場聲音股市永遠最不缺就是題材長期存股習慣這一切就好 00940之亂的時候，那時候真的不誇張，我去元大證券辦業務的時候，一堆人捧著現金開戶！而現在看看才過了多久？當標的沒有熱度了

台股千金股達26檔創紀錄 這檔ETF囊括16檔、近半年來報酬逾6成

台股28日雖然小跌，但在AI題材不滅下，高價股依舊表現亮眼，累積已達26千金，為史上僅見，凸顯市場對具備高成長性與獨特競...

0050不小心買了38張？網笑：可惜不是買00631L不然賺更多

一名網友在Dcard股票板發文，表示自己原本只想撿一張0050，卻「手滑」成交38張，金額超過240萬元。文中坦言焦慮、不知如何處理，沒想到引爆網友瘋傳，留言區從理財建議到炫富質疑全都來，還有人神回一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。