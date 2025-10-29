00918成分股火力全開…鴻海漲40％、京元電飆60％！再度順利填息、含息報酬率破百
台股創高同步帶旺高股息ETF！向來被視為「高股息ETF績優生」的大華優利高填息30（00918）10月29日收盤價22.98元，再度順利填息！根據大華銀投信官網統計，00918掛牌以來配息累計達10次，其中共成功填息7次，填息實力有目共睹。
高股息ETF是台灣投資人的心頭好，但高股息ETF不僅要能配息，更要能填息才是真正有出息！00918的配息與填息紀錄，00918掛牌以來共除息10次，成功填息了7次，填息能力強勢發揮下，更讓00918自掛牌以來僅花不到3年，含息報酬率就突破100%。
00918經理人郭修誠指出，00918是首檔強調填息的高股息ETF，指數篩選流程中不僅重視股利率表現，更納入填息紀錄作為重要篩選因子，挑選兼具高股息優勢+強勁填息動能的成分股，因此能締造相對突出的含息報酬率表現。
近期台股強勢進攻2萬8000點，郭修誠表示，在AI熱潮下，科技成分股是帶動00918順利填息的關鍵。觀察00918多檔科技成分股在近3個月漲勢更甚於大盤，第一大成分股鴻海（2317）近3月報酬率達到40%以上，第四大成分股京元電（2449）近3月報酬率更是超過60%。
展望台股後市，郭修誠表示，近期北美四大雲端服務業者（CSP）陸續公告上季財報與本季展望，其中CSP的資本支出將是關注焦點，隨AI產業持續穩健成長，看好AI相關供應鏈股價漲幅持續居前。科技股以外，紡織、塑化等傳產族群因基期相對低，未來亦有轉機題材可期。00918均衡布局電子、傳產與金融股，穩健配息的同時，亦不錯過成長機會。
00918歷次填息表現
|除息日期
|股利(元)
|完成填息日
|2025/09/18
|0.52
|2025/10/29
|2025/06/19
|0.7
|2025/08/13
|2025/03/20
|0.7
|-
|2024/12/19
|0.84
|-
|2024/09/19
|0.78
|2024/10/21
|2024/06/19
|0.8
|-
|2024/03/18
|0.7
|2024/03/20
|2023/12/18
|0.67
|2024/03/05
|2023/09/18
|0.75
|2023/12/04
|2023/06/16
|0.2
|2023/07/03
資料來源：大華銀投信；統計至2025/10/29
00918投資績效
|期間
|三個月
|六個月
|一年
|今年以來
|二年
|成立至今
|累積報酬率
|6.17%
|15.71%
|5.85%
|7.71%
|46.45%
|100.81%
資料來源：Bloomberg；統計至2025/10/28；含息報酬率以台幣計價
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言