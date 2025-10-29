00918成分股火力全開…鴻海漲40％、京元電飆60％！再度順利填息、含息報酬率破百

台股創高同步帶旺高股息ETF！向來被視為「高股息ETF績優生」的大華優利高填息30（00918）10月29日收盤價22.98元，再度順利填息！根據大華銀投信官網統計，00918掛牌以來配息累計達10次，其中共成功填息7次，填息實力有目共睹。

高股息ETF是台灣投資人的心頭好，但高股息ETF不僅要能配息，更要能填息才是真正有出息！00918的配息與填息紀錄，00918掛牌以來共除息10次，成功填息了7次，填息能力強勢發揮下，更讓00918自掛牌以來僅花不到3年，含息報酬率就突破100%。

00918經理人郭修誠指出，00918是首檔強調填息的高股息ETF，指數篩選流程中不僅重視股利率表現，更納入填息紀錄作為重要篩選因子，挑選兼具高股息優勢+強勁填息動能的成分股，因此能締造相對突出的含息報酬率表現。

近期台股強勢進攻2萬8000點，郭修誠表示，在AI熱潮下，科技成分股是帶動00918順利填息的關鍵。觀察00918多檔科技成分股在近3個月漲勢更甚於大盤，第一大成分股鴻海（2317）近3月報酬率達到40%以上，第四大成分股京元電（2449）近3月報酬率更是超過60%。

展望台股後市，郭修誠表示，近期北美四大雲端服務業者（CSP）陸續公告上季財報與本季展望，其中CSP的資本支出將是關注焦點，隨AI產業持續穩健成長，看好AI相關供應鏈股價漲幅持續居前。科技股以外，紡織、塑化等傳產族群因基期相對低，未來亦有轉機題材可期。00918均衡布局電子、傳產與金融股，穩健配息的同時，亦不錯過成長機會。

00918歷次填息表現

除息日期 股利(元) 完成填息日 2025/09/18 0.52 2025/10/29 2025/06/19 0.7 2025/08/13 2025/03/20 0.7 - 2024/12/19 0.84 - 2024/09/19 0.78 2024/10/21 2024/06/19 0.8 - 2024/03/18 0.7 2024/03/20 2023/12/18 0.67 2024/03/05 2023/09/18 0.75 2023/12/04 2023/06/16 0.2 2023/07/03

資料來源： 大華銀投信 ；統計至 2025/10/29

00918投資績效

期間 三個月 六個月 一年 今年以來 二年 成立至今 累積報酬率 6.17% 15.71% 5.85% 7.71% 46.45% 100.81%

資料來源： Bloomberg ；統計至 2025/10/28 ；含息報酬率以台幣計價

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。