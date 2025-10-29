快訊

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

確定了！輝達落腳北市 今中午視訊會議 蔣萬安稍後宣布

遭范姜彥豐控出軌王子 粿粿親回應曝「離婚協商破裂」

聽新聞
0:00 / 0:00

從00940人擠人開戶、00919不漲…到00713抗跌！存股心態不去理會市場聲音

聯合新聞網／ 用零股挑戰人生
00940、00919、00713熱潮退去，市場從沸騰回歸平靜。中央社
00940、00919、00713熱潮退去，市場從沸騰回歸平靜。中央社

存股心態不去理會市場聲音
股市永遠最不缺就是題材
長期存股習慣這一切就好

00940之亂的時候，那時候真的不誇張，我去元大證券辦業務的時候，一堆人捧著現金開戶！而現在看看才過了多久？當標的沒有熱度了，市值與成交量也漸漸黯淡下來！

00919前陣子也是，除了被大家覺得配息縮水，被相關類似標的比較配息多寡問題，最重要是股價持續停滯不漲！

00713低波那時候，一堆人講它好穩，別檔標的大跌時候，它就是不太會下殺，反觀現在已經有人覺得除了下跌很穩，怎麼別人上漲時候713怎也在下跌呢？

在股市要堅持下去這件事，看似簡單卻很難持續保持下去！而我也不敢自己做的多好，畢竟也持續在更換標的並且變化自己投資模式，但唯一不變就是持續買股的心態。

我不敢說我做了多好示範，但未來我還是會保持讓自己，每個月投入的金額只會越來越多，不會縮水甚至必要時加碼，這樣才是我覺得正確的存股心態。

◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息 00713元大台灣高息低波 00919群益台灣精選高息ETF基金

延伸閱讀

玉山金（2884）跌停也要併三商壽？專家「配息面挑戰」：但大方向沒問題

玉山金（2884）硬吃三商壽…股價重摔7％！專家：這溢價22％像盤子價

南亞科（2408）昨漲停鎖死！郭哲榮改變主意不賣了：最有機會再漲100元

00929同為00940的「難兄難弟」！懶錢包：沒那麼差只是期待太高…失望自然被放大

相關新聞

從00940人擠人開戶、00919不漲…到00713抗跌！存股心態不去理會市場聲音

存股心態不去理會市場聲音股市永遠最不缺就是題材長期存股習慣這一切就好 00940之亂的時候，那時候真的不誇張，我去元大證券辦業務的時候，一堆人捧著現金開戶！而現在看看才過了多久？當標的沒有熱度了

0050不小心買了38張？網笑：可惜不是買00631L不然賺更多

一名網友在Dcard股票板發文，表示自己原本只想撿一張0050，卻「手滑」成交38張，金額超過240萬元。文中坦言焦慮、不知如何處理，沒想到引爆網友瘋傳，留言區從理財建議到炫富質疑全都來，還有人神回一

5,000億美元訂單引爆AI行情…NVIDIA飆漲、00757跟漲！直雲喊：台股天下無敵

我大台股天下無敵，今天真的很強。 黃仁勳在GTC大會上重磅宣布，新一代GraceBlackwell系統累計訂單已達5,000億美元，預計2026年底前將出貨2,000萬顆GPU，成長速度是前一代Ho

本周唯一除息 ETF 年化配息率6.8% 00726B 今年績效排第九強

本周唯一一檔將除息的ETF是國泰新興投等債（00726B）每受益權單位擬配發0.5元，以28日收盤價換算，單季配息率為1...

普發一萬元怎麼用最值？股海老牛點名12檔「萬元入手ETF」：小錢也能滾出大財富

政府即將在十一月上旬啟動「普發一萬元」政策，這筆現金該怎麼花最划算？ 財經YouTuber「股海老牛」在最新影片中表示，與其拿去出國或購物，不如把它變成能幫你「下金蛋」的資產，透過ETF投資讓這筆小

00981A突破15元、5個月報酬率飆破50％！不敗教主：打敗0050是基本條件

00981A股價突破15元，上市5個月報酬率超過50%，只能用驚人兩字來形容。 台積電權重僅9.1%，所以沒有集中度過高的問題，高報酬可以說是靠成分股全體發動，只是主動型的是由經理人自行調整投資組合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。