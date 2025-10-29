從00940人擠人開戶、00919不漲…到00713抗跌！存股心態不去理會市場聲音

存股心態不去理會市場聲音

股市永遠最不缺就是題材

長期存股習慣這一切就好

00940之亂的時候，那時候真的不誇張，我去元大證券辦業務的時候，一堆人捧著現金開戶！而現在看看才過了多久？當標的沒有熱度了，市值與成交量也漸漸黯淡下來！

00919前陣子也是，除了被大家覺得配息縮水，被相關類似標的比較配息多寡問題，最重要是股價持續停滯不漲！

00713低波那時候，一堆人講它好穩，別檔標的大跌時候，它就是不太會下殺，反觀現在已經有人覺得除了下跌很穩，怎麼別人上漲時候713怎也在下跌呢？

在股市要堅持下去這件事，看似簡單卻很難持續保持下去！而我也不敢自己做的多好，畢竟也持續在更換標的並且變化自己投資模式，但唯一不變就是持續買股的心態。

我不敢說我做了多好示範，但未來我還是會保持讓自己，每個月投入的金額只會越來越多，不會縮水甚至必要時加碼，這樣才是我覺得正確的存股心態。

◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。